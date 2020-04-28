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28 апреля 2020, вторник, 12:41 2840 Документ
Политика 2020-04-28T13:04:30+03:00
Українські Новини
Около сорока нардепов обратились к премьер-министру с требованием уволить полицейского чиновника Михаила Банка

Около сорока нардепов обратились к премьер-министру с требованием уволить полицейского чиновника Михаила Банка

Петр Стуженко
Парламент, Полиция, Коррупция, Банк, Депутаты, Буковель, Аваков, Шмыгаль
Михаил Банк. Фото: apostrophe.ua
Михаил Банк. Фото: apostrophe.ua

Народные депутаты подписали обращение к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с требованием уволить Михаила Банка, занимающего должность начальника Департамента стратегических расследований Национальной полиции в Ивано-Франковской области. По их данным, чиновник незаконно завладел природоохранными землями у курорта "Буковель" и шантажирует местных предпринимателей.

Обращение с требованием вмешаться в ситуацию и освободить Михаила Банка с занимаемой высокой должности уже подписало около сорока народных депутатов Украины.

В обращении, которое также адресовано министру внутренних дел Арсену Авакову, депутаты приводят факты журналистского расследования издания "Апостроф" о сомнительных доходах чиновника Нацполиции и незаконном обогащение. Михаил Банк строит гостиничный комплекс на природоохранных землях Карпат и покупает дорогие автомобили. Ситуация подрывает авторитет всей правоохранительной системы Украины, отмечают депутаты.

Также известно, что Михаил Банк шантажировал местных предпринимателей, через суды инициировал обыски и изъятия документов, парализуя работу предприятий, а затем требовал у бизнеса "выкуп".

В марте Государственное бюро расследований начало предварительное расследование по факту злоупотребления Михаилом Банком должностными обязанностями с причинением тяжких последствий. Расследование имеет признаки уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины, сообщало ОО "Антикоррупционный блокпост".

Также в прошлом месяце Национальная полиция начала внутреннее служебное расследование с участием сотрудников департамента внутренней безопасности по фактам, описанным в журналистском расследовании.

Тем не менее, несмотря на уголовное преступление и интерес к Михаилу Банку ГБР, чиновник до сих пор продолжает занимать руководящую должность в Департаменте стратегических расследований.

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