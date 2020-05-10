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10 мая 2020, воскресенье, 16:38 35
Общество 2020-05-10T16:38:43+03:00
Українські Новини
От еврейской общины Коломыи полиция потребовала список ее членов с адресами и телефонами

От еврейской общины Коломыи полиция потребовала список ее членов с адресами и телефонами

Ольга Фандорина
Евреи, Список, Еврейская община, Список адресов

Полиция в Ивано-Франковске направила главе еврейской общины Коломыи Якову Залищикеру требование предоставить им копию устава, список членов общины, а также адреса этих людей и их мобильные телефоны.

Об этом сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский в Facebook.

"Департамент стратегических расследований Ивано-Франковской областной полиции обратился к главе еврейской общины Коломыи Якову Залищикеру и сообщил, что департамент занимается борьбой с транснациональными и этническими организованными группами и преступными организациями. И что, видимо, для борьбы с еврейской транснациональной преступной группировкой община должна выдать полиции "копию устава, список членов общины с адресами и мобильными телефонами, список студентов еврейской национальности в ВУЗах Коломыи", - говорится в сообщении Долинского.

Глава местной еврейской общины ответил полиции, что устав есть в госреестре и что религиозные общины отделены от государства, а персональные данные членов общины могут предоставить только в случае зарегистрированных уголовных дел.

"Интересно, что в 1941 нацисты и украинская вспомогательная полиция тоже требовали предоставить список всех евреев", - провёл параллели Долинский.

Скриншот: facebook.com/eduard.dolinsky

Полиция требует от евреев выдать список членов общины: facebook.com/eduard.dolinsky

Полиция требует от евреев выдать список членов общины: facebook.com/eduard.dolinsky

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году в Украине заметно снизился уровень антисемитизма.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский накануне своего визита в Израиль дал большое интервью изданию The Times of Israel, в котором отметил, что в Украине самый низкий уровень антисемитизма в Европе, а он сам имеет еврейскую кровь.

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