Полиция расследует, зачем на Прикарпатье собирали информацию о членах еврейской общины

Его проведение поручено сотрудникам Департамента внутренней безопасности и Главного следственного управления Национальной полиции Украины.

В сообщении говорится, что в сети появилась информация о сборе сведений о работе Еврейской религиозной общины иудейского ортодоксального вероисповедания города Коломыи и ее представителей.

"Как только эта информация появилась в сети, я сразу назначил по данному факту служебное расследование, ведь любые проявления ксенофобии и антисемитизма - неприемлемы. Мне жаль, что такая ситуация вообще состоялась. Именно поэтому в максимально сжатые сроки будет проведено служебное расследование, основная цель которого - выяснить причины и необходимость отправки письма о сборе данных представителей еврейской общины", - рассказал Игорь Клименко.

По словам председателя Национальной полиции Украины, задача правоохранителей - безопасность и защиту граждан, в том числе - от экстремистских посягательств.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году в Украине заметно снизился уровень антисемитизма.

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