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12 мая 2020, вторник, 15:33 1213
Силовые структуры 2020-05-12T16:30:03+03:00
Українські Новини
Полиция расследует, зачем на Прикарпатье собирали информацию о членах еврейской общины

Полиция расследует, зачем на Прикарпатье собирали информацию о членах еврейской общины

Кира Молчанова
Украинская полиция, Расследование, Ивано-Франковская область, Коломыя, Иудеи
Полицейские. Фото: Нацполиция
Полицейские. Фото: Нацполиция

В Ивано-Франковской области начато расследование, касающееся сбора информации о членах еврейской общины. Об этом заявил руководитель Нацполиции Игорь Клименко.

Его проведение поручено сотрудникам Департамента внутренней безопасности и Главного следственного управления Национальной полиции Украины.

В сообщении говорится, что в сети появилась информация о сборе сведений о работе Еврейской религиозной общины иудейского ортодоксального вероисповедания города Коломыи и ее представителей.

"Как только эта информация появилась в сети, я сразу назначил по данному факту служебное расследование, ведь любые проявления ксенофобии и антисемитизма - неприемлемы. Мне жаль, что такая ситуация вообще состоялась. Именно поэтому в максимально сжатые сроки будет проведено служебное расследование, основная цель которого - выяснить причины и необходимость отправки письма о сборе данных представителей еврейской общины", - рассказал Игорь Клименко.

По словам председателя Национальной полиции Украины, задача правоохранителей - безопасность и защиту граждан, в том числе - от экстремистских посягательств.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году в Украине заметно снизился уровень антисемитизма.

Умер главный врач Ивано-Франковской станции скорой медицинской помощи Игорь Ковалюк, у которого ранее был диагностирован COVID-19.

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