"Епіцентр К" розповів, скільки заплатив за перевезення вантажу з Китаю літаком "Мрія"

Компанія "Епіцентр К", що розвиває мережу однойменних будівельно-господарських торгових центрів, заплатила 1,3 млн доларів за перевезення засобів індивідуального захисту літаком Ан-225 "Мрія" державного підприємства "Антонов".

Про це повідомив заступник генерального директора, директор з роздрібної торгівлі компанії Володимир Гончаров в спільному інтерв'ю з засновниками компанії Галиною та Олександром Герегами для видання LB.ua, передають Українські Новини.

"Мільйон триста (тисяч доларів). Це тільки вартість авіаперевезення, без вартості вантажу", - сказав він.

Гончаров зазначив, що спочатку Офіс Президента звернувся до компанії з проханням перевезти ще і їх вантаж засобів індивідуального захисту, з чим "Епіцентр" погодився.

"Виявилося, що через проблеми з боку Китаю в них вантаж не готовий ні 16, ні на 17, ні на 23 квітня. Їх вантаж прилетів 6 травня. Коли з'ясувалося, що їх вантаж не готовий, а наш готовий, контракт підписаний, сплачений, було прийнято рішення - оскільки це для України вантаж у величезній кількості на гуманітарні цілі, на благодійність - зустрічати має Президент", - прокоментував Гончаров.

За словами Олександра Гереги, частина доставленого "Мрією" вантажу була призначена для благодійності.

"Весь вантаж, який приїхав "Мрією" - це повністю на адресу компанії "Епіцентр". Частина пішла на благодійність, частина - суто комерційна. Маски ми брали, щоб частково роздати по всій Україні, а частково - продати. Скоро закінчиться карантин, всім потрібні будуть маски, насамперед підприємствам, які почнуть працювати. І ми ці маски акумулювали", - сказав він.

При цьому з 116 тис. захисних комбінезонів для медиків на складі компанії залишилося 27 тис.

Як гуманітарну допомогу було розподілено 75 тис. комбінезонів, 30 тис. захисних окулярів, 2 млн штук масок.

Ще 500 тис. масок "Епіцентр" залишив для забезпечення своїх працівників засобами індивідуального захисту.

Як повідомляли Українські Новини, найбільший транспортний літак "Мрія" задіяли у боротьбі з коронавірусом.

Тим часом, українська "Мрія" може увійти в Книгу рекордів Гіннесса після доставки медвантажу з Китаю.