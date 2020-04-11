Крупнейший транспортный самолет "Мрия" задействуют в борьбе с коронавирусом

Самолет Ан-225 "Мрия" будет задействован в перевозке грузов для борьбы с коронавирусной инфекцией, которой в Украине заразились уже больше 2,5 тыс. человек.

Об этом говорится в сообщении государственного концерна "Укроборонпром" на странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"11 апреля крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" вылетел из международного аэродрома "Киев-Антонов-2" в первый рейс после модернизации. "Мрия" присоединится к "Русланам" и станет шестым самолетом авиакомпании "Авиалинии Антонова", задействованным в перевозке жизненно важных грузов для борьбы с COVID-19", - говорится в нем.

Отмечается, что часть этих рейсов 5 самолетов Ан-124-100 "Руслан" выполняют по программе стратегических грузовых перевозок SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) в интересах НАТО та Европейского Союза.

Как сообщали Українські Новини, в Кабмине рассказали, когда отменят часть ограничений на карантине.

Тем временем министр обороны Таран заявил, что в армии не хватает защитных средств против коронавируса.