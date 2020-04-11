подписаться на рассылку
27 27.4
29.25 29.95
˟
11 апреля 2020, суббота, 23:52 73
Силовые структуры 2020-04-11T23:52:01+03:00
Українські Новини
Крупнейший транспортный самолет "Мрия" задействуют в борьбе с коронавирусом

Крупнейший транспортный самолет "Мрия" задействуют в борьбе с коронавирусом

Анна Рудык
Самолеты, Мрия, Ан-225, коронавирус в Украине
Самолет
Самолет "Мрия" Ан-225. Фото: Укроборонпром

Самолет Ан-225 "Мрия" будет задействован в перевозке грузов для борьбы с коронавирусной инфекцией, которой в Украине заразились уже больше 2,5 тыс. человек.

Об этом говорится в сообщении государственного концерна "Укроборонпром" на странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"11 апреля крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" вылетел из международного аэродрома "Киев-Антонов-2" в первый рейс после модернизации. "Мрия" присоединится к "Русланам" и станет шестым самолетом авиакомпании "Авиалинии Антонова", задействованным в перевозке жизненно важных грузов для борьбы с COVID-19", - говорится в нем.

Отмечается, что часть этих рейсов 5 самолетов Ан-124-100 "Руслан" выполняют по программе стратегических грузовых перевозок SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) в интересах НАТО та Европейского Союза.

Как сообщали Українські Новини, в Кабмине рассказали, когда отменят часть ограничений на карантине.

Тем временем министр обороны Таран заявил, что в армии не хватает защитных средств против коронавируса.

Больше новостей о: Самолеты Мрия Ан-225 коронавирус в Украине

На услуги авиаперевозок по возвращению украинцев у...
Гигантский самолет "Мрия" впервые взлетел после мо...
В ГП "Антонов" заявили, что пожара на самолете "Мр...
У армии не хватает защитных средств против коронав...
Минздрав объяснил, в каких случаях на улице может находится более двух людей
Пасажиров из Абу-Даби привезли на обсервацию в санаторий Ворзеля под Киевом
Новости
Крупнейший транспортный самолет "Мрия" задействуют в борьбе с коронавирусом 23:52
Епифаний призвал украинцев оставаться дома в Вербное воскресенье 23:42
Кабмин хочет на время карантина ограничить зарплату всех чиновников, депутатов и судей 23:22
По всей Украине уже отправили партию освященных пасок 22:55
Депутат Потураев поздравил иудеев с Песахом антисемитским постом: богоизбранные разбойники, египетские рабы сомнительного происхождения 22:05
больше новостей
Минздрав изменил прогноз пика заболеваемости коронавирусом 10:10
Индексация пенсий начнется с 1 мая. На сколько повысят пенсии 06:00 Инфографика
В Киевской области к людям, которые выйдут на улицу на выходных, будет подходить полиция, — Володин 18:39
Лазебная рассказала, когда пенсионерам выплатят обещанную тысячу гривен и проиндексируют пенсии на 11% 14:33
80% пациентов с COVID-19 умирают из-за подключения к вентиляционным аппаратам, — эксперты 17:51
больше новостей
80% пациентов с COVID-19 умирают из-за подключения к вентиляционным аппаратам, — эксперты 17:51
"Школу онлайн" снимают специалисты "Квартала 95", "Мамахохотала", Patriot и каналов за деньги благотворителей 14:10
Минздрав изменил прогноз пика заболеваемости коронавирусом 10:10
В Кабмине планируют запустить общественный транспорт только к лету 22:30
Загрязненный воздух из Чернобыльской зоны надвигается на Киев 16:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok