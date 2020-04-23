Украинская "Мрия" может войти в Книгу рекордов Гиннесса после доставки медгруза из Китая

Задействованный для борьбы с коронавирусом самолет Ан-225 "Мрия" государственного предприятия "Антонов" может попасть в Книгу рекордов Гиннесса после доставки в Украину из Китая очередной партии медицинского груза с 12 млн защитных масок, 260 тыс. очков и 100 тыс. костюмов.

Об этом журналистам сообщил Президент Владимир Зеленский,передают Українськi Новини.

"Сегодня мы встречаем из Китайской Народной Республики нашу легендарную "Мрию" с одним из самых больших грузов за последние недели. Наша "Мрия" привезла в Украину 12 млн масок, как для больниц, так и для аптечных сетей. Также привезли где-то около 260 тыс. защитных очков для наших медиков и более 100 тыс. защитных костюмов пятого уровня защиты. Хочу поблагодарить весь экипаж. У нас, кстати, рекорд по объему груза, который войдет в Книгу рекордов Гиннесса", - сказал он.

Ранее "Мрия" доставила 100 тонн медгруза в Польшу и 130 тонн - во Францию.

В Украину в четверг прибыло 103 тонны груза.

Президент ГП "Антонов" Александр Донец пояснил, что рекорд может быть поставлен по объему груза.

"Грузовой отсек фюзеляжа загружен под 1300 куб. м груза по объему. Думаю, что мы именно по перевозимому объему выйдем на рекорд. Это может попасть в Книгу рекордов Гиннесса", - сказал он.

На следующей неделе "Мрия" выполнит еще один рейс для доставки медгруза в Украину.

Как сообщали Українськi Новини, Ан-225 "Мрия" впервые взлетел после модернизации только месяц назад.

За это время прибытие украинской "Мрии" в Варшаву Польша транслировала онлайн. Только в прямоя эфире за доставкой самолетом-гигантом медгруза наблюдали 80 тыс. поляков.

После этого самолет "Мрия" доставил во Францию помощь в борьбе с коронавирусом на 150 тонн.