СБУ засекретила допит Єрмака

Служба безпеки України відмовилася повідомити через таємниці досудового розслідування інформацію про допит голови Офісу Президента Андрія Єрмака по справі про прослуховування свого брата, який нібито обговорював з кандидатами на держпосади, скільки коштує їх призначення, і як ділити прибуток.

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит Українських Новин.

СБУ відмовилася повідомити зазначену інформацію посилаючись на Кримінальний процесуальний Кодекс і закон "Про доступ до публічної інформації", згідно з положеннями яких дані досудового розслідування не можуть бути надані.

Інша інформація не уточнюється.

За даними джерел Українських Новин, Єрмак дав свідчення в СБУ у справі брата.

Як повідомляли Українські Новини, Державне бюро розслідувань (ДБР) відмовилося надати яку-небудь інформацію про допит голови Офісу Президента Андрія Єрмака по справі про записи зустрічей з участю його брата Дениса.

Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом провокаційних дій Дмитра Штанько, який записав резонансне відео з братом глави Офісу Президента Андрія Єрмака Денисом, щодо банкіра Олексія Морозова.

У лютому Зеленський призначив керівником Офісу президента Андрія Єрмака замість Андрія Богдана.