підписатися на розсилку
26.5 26.85
28.5 29
˟
18 травня 2020, понеділок, 19:38 5
Силові структури 2020-05-18T20:15:01+03:00
Українські Новини
СБУ засекретила допит Єрмака

СБУ засекретила допит Єрмака

Надежда Комендантова
СБУ, Допит, Андрій Єрмак, плівки Єрмака
Андрій Єрмак. Фото: president.gov.ua
Андрій Єрмак. Фото: president.gov.ua

Служба безпеки України відмовилася повідомити через таємниці досудового розслідування інформацію про допит голови Офісу Президента Андрія Єрмака по справі про прослуховування свого брата, який нібито обговорював з кандидатами на держпосади, скільки коштує їх призначення, і як ділити прибуток.

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит Українських Новин.

СБУ відмовилася повідомити зазначену інформацію посилаючись на Кримінальний процесуальний Кодекс і закон "Про доступ до публічної інформації", згідно з положеннями яких дані досудового розслідування не можуть бути надані.

Інша інформація не уточнюється.

За даними джерел Українських Новин, Єрмак дав свідчення в СБУ у справі брата.

Як повідомляли Українські Новини, Державне бюро розслідувань (ДБР) відмовилося надати яку-небудь інформацію про допит голови Офісу Президента Андрія Єрмака по справі про записи зустрічей з участю його брата Дениса.

Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом провокаційних дій Дмитра Штанько, який записав резонансне відео з братом глави Офісу Президента Андрія Єрмака Денисом, щодо банкіра Олексія Морозова.

У лютому Зеленський призначив керівником Офісу президента Андрія Єрмака замість Андрія Богдана.

Більше новин про: СБУ Допит Андрій Єрмак плівки Єрмака

НАБУ відмовилось відкрити справу стосовно Єрмака...
В Офісі Президента не знають про створення громадс...
В СБУ заявили, що не будуть сьогодні вручати Стерн...
Допиту Рябошапки та Арахамії у справі Труби не буд...
Тепер можна голосувати за місцем проживання, а не прописки на будь-яких виборах, – ЦВК
Менше ніж 40% українців оцінюють перший рік президентства Зеленського задовільно
Новини
У квітні в Україні зареєстрували більше тисячі випадків ВІЛ 19:51
СБУ засекретила допит Єрмака 19:38
"Епіцентр К" розповів, скільки заплатив за перевезення вантажу з Китаю літаком "Мрія" 19:29
В Європі малий бізнес значно багатший за наш, - Світлична про карантин 19:08
НАЗК перевіряє декларування Тимошенко і Власенком 300 млн гривень іноземного доходу 18:26
більше новин
Аваков звільнив поліцейського полковника, який хотів провести "інвентаризацію" єврейської громади 17:56 Документ
МОЗ оприлюднив правила для відвідувачів і працівників салонів краси 20:19
Інвестиції в енергоефективність дозволяють знижувати енерговитрати промисловості до 90%, - YASNO 13:29
З нагоди року президентства Зеленський зустрінеться зі ЗМІ 20:47
ТСК щодо зловживань президентом УАФ Павелко продовжить роботу, - Григорій Мамка 16:57
більше новин
Прапор кримських татар. Фото: depositphotos
Сьогодні День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу 08:38
У світі кількість підтверджених випадків коронавірусу пішла на спад. Дані на 17 травня 08:21 Інфографіка
Комітет з охорони здоров'я ЄС прийняв до складу Україну як спостерігача, - Степанов 11:19
НАЗК перевіряє декларування Тимошенко і Власенком 300 млн гривень іноземного доходу 18:26
НБУ розраховує, що заборона на відпочинок за кордоном компенсує зниження грошових переказів заробітчан 13:01
більше новин
Як пройде ЗНО в умовах карантину. В МОЗ опублікували рекомендації
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok