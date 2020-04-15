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15 апреля 2020, среда, 10:28 1038 Документ
Силовые структуры 2020-04-15T10:30:04+03:00
Українські Новини
ГБР отказалось дать информацию о допросе Андрея Ермака по делу его брата

ГБР отказалось дать информацию о допросе Андрея Ермака по делу его брата

Валерия Драгомирова
Допрос, ГБР, Андрей Ермак, Денис Ермак
Андрей Ермак. Фото: Офис Президента
Андрей Ермак. Фото: Офис Президента

Государственное бюро расследований (ГБР) отказалось предоставить какую-либо информацию о допросе главы Офиса Президента Андрея Ермака по делу о записях встреч с участием его брата Дениса.

Об этом говорится в ответе ГБР на запрос Українських Новин.

В частности ГБР отказалось предоставить информацию о том, был ли такой допрос и когда он проходил.

ГБР в ответе сослалось на то, что такая информация не может быть распространена, поскольку содержится в материалах уголовного производства.

ГБР отказалось предоставить информацию о допросе главы Офиса Президента Ермака ГБР отказалось предоставить информацию о допросе главы Офиса Президента Ермака


Как сообщали Українськi Новини, ранее НАБУ и СБУ допросили брата Ермака по делу о записях его встреч, обнародованных депутатом Верховной Рады Гео Леросом ("Слуга народа").

Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту провокационных действий Дмитрия Штанько, записавшего резонансное видео с братом главы Офиса Президента Андрея Ермака Денисом, в отношении банкира Алексея Морозова.

31 марта Андрей Ермак обвинил Лероса в продвижении обманным путем чиновника Киевской городской государственной администрации времен Президентства Петра Порошенко на должность заместителя министра.

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