ГБР отказалось дать информацию о допросе Андрея Ермака по делу его брата

Государственное бюро расследований (ГБР) отказалось предоставить какую-либо информацию о допросе главы Офиса Президента Андрея Ермака по делу о записях встреч с участием его брата Дениса.

Об этом говорится в ответе ГБР на запрос Українських Новин.



В частности ГБР отказалось предоставить информацию о том, был ли такой допрос и когда он проходил.



ГБР в ответе сослалось на то, что такая информация не может быть распространена, поскольку содержится в материалах уголовного производства.

ГБР отказалось предоставить информацию о допросе главы Офиса Президента Ермака



Как сообщали Українськi Новини, ранее НАБУ и СБУ допросили брата Ермака по делу о записях его встреч, обнародованных депутатом Верховной Рады Гео Леросом ("Слуга народа").



Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту провокационных действий Дмитрия Штанько, записавшего резонансное видео с братом главы Офиса Президента Андрея Ермака Денисом, в отношении банкира Алексея Морозова.



31 марта Андрей Ермак обвинил Лероса в продвижении обманным путем чиновника Киевской городской государственной администрации времен Президентства Петра Порошенко на должность заместителя министра.