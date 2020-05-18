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18 травня 2020, понеділок, 17:54 8
Економіка 2020-05-18T18:30:02+03:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку зміцнилася п'ятий день поспіль

Гривня на міжбанку зміцнилася п'ятий день поспіль

Надежда Комендантова
НБУ, Міжбанк, Гривня, курс на міжбанку
Гривня.
Гривня.

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після після зміцнення в п'ятницю на 6 коп. в понеділок зміцнився на 3 коп. до 26,58 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,59-26,62 UAH/USD, потім котирування знизилися до 26,55-26,58 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,57-26,59 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 11,96% з 23,74 UAH/USD до 26,58 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 19 травня, на 6,86 коп. до 26,5749 UAH/USD.

Тим часом, обсяг коштів, які розміщені фізичними особами на рахунках у банках у гривні та іноземній валюті, за оперативними даними, збільшився на 1% до 607,238 млрд гривень станом на 1 травня, в той час, як у березні населення масово відкривало валютні депозити.

 

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