Гривня на міжбанку зміцнилася п'ятий день поспіль

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після після зміцнення в п'ятницю на 6 коп . в понеділок зміцнився на 3 коп. до 26,58 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,59-26,62 UAH/USD, потім котирування знизилися до 26,55-26,58 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,57-26,59 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 11,96% з 23,74 UAH/USD до 26,58 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 19 травня, на 6,86 коп. до 26,5749 UAH/USD.

Тим часом, обсяг коштів, які розміщені фізичними особами на рахунках у банках у гривні та іноземній валюті, за оперативними даними, збільшився на 1% до 607,238 млрд гривень станом на 1 травня, в той час, як у березні населення масово відкривало валютні депозити.