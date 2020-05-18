У Київській області після зростання зменшилася кількість нових випадків коронавірусу

Кількість хворих коронавірусом у Київській області 17 травня порівняно з попередньою добою збільшилася на 27 осіб до 1 224, померлих на 3 людини до 29, в той час, як у Києві другий день поспіль падає кількість нових випадків коронавірусу.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10:00 18 травня 2020 року офіційно підтверджено 1 224 випадки захворювання коронавірусом, з них 103 дітей і 219 медичних працівників (дані за весь період). За останню добу виявлено 27 нових випадків. За час пандемії померло 29 осіб", - сказано в ньому.

У Києво-Святошинському районі підтверджені 352 випадків захворювання коронавірусом (найбільша кількість у Вишневому - 165, в Софіївській Борщагівці - 39 і в Петропавлівській Бощагівці - 28), в Обухівському районі підтверджені 212 випадків (найбільша кількість в Обухові - 95 і Українці - 36).

Також 52 випадки захворювання підтверджено у Броварському районі, 45 - в Бориспільському районі, 33 - у Васильківському, 32 - в Кагарлицькому, 21 - у Вишгородському, 17 - у Макарівському районі.

При цьому 60 випадків підтверджені в Ірпені, 39 - в Борисполі, 38 - в Бучі, 37 - у Броварах 34 - в Кагарлику, 29 - в Коцюбинському, 28 - в Білій Церкві, 25 - у Вишгороді, 22 - у Василькові, 21 - у Фастові.

На стаціонарному лікуванні перебувають 206 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) - 1 018 осіб.

Одужали 212 осіб, у тому числі 18 дітей.

З 14 березня всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 3 650 підозр на COVID-19, за останню добу - 28 повідомлення про підозру.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні кількість нових випадків коронавірусу падає другий день поспіль.

Раніше у Дарницькому будинку-інтернаті відбувся спалах коронавірусу.