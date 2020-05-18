Вірусолог не підтримує відкриття пляжів та попередила про небезпеку

Намір Міністерства охорони здоров'я дозволити відкриття пляжів вірусолог, представник Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів Наталія Кожан не підтримує. Про це вона розповіла в коментарі Українським Новинам. "Я взагалі не прихильник того, щоб відкривали пляжі", - сказала вона. Головною причиною для такої думки у Кожан є спостереження за дотриманням правил карантину після його ослаблення з 11 травня, що дає підстави припускати, що дотримуватися якихось правил люди не будуть. Вона зазначила, що в більшості випадків пляжі, особливо з прісною водою, відвідують люди похилого віку, які перебувають в зоні ризику захворювання на коронавірус і летальних випадків від нього. Також відповідно до слів Кожан, пляжі - не є місцями першої необхідності, щоб їх відкривати під час поширення коронавірусу. Як повідомляли Українські Новини, з 22 травня у Києві розпочнеться другий етап ослаблення карантину. Тим часом, кількість нових випадків коронавірусу Covid-19 в Україні падає другий день поспіль.