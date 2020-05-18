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18 травня 2020, понеділок, 15:57 10
Суспільство 2020-05-18T16:30:03+03:00
Українські Новини
Вірусолог не підтримує відкриття пляжів та попередила про небезпеку

Вірусолог не підтримує відкриття пляжів та попередила про небезпеку

Ярина Вацяк
МОЗ, Пляж, Коронавірус, Covid-19, вірусолог, відкриття пляжів
Пляж Фото:
Пляж Фото: "Думська"

Намір Міністерства охорони здоров'я дозволити відкриття пляжів вірусолог, представник Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів Наталія Кожан не підтримує.

Про це вона розповіла в коментарі Українським Новинам.

"Я взагалі не прихильник того, щоб відкривали пляжі", - сказала вона.

Головною причиною для такої думки у Кожан є спостереження за дотриманням правил карантину після його ослаблення з 11 травня, що дає підстави припускати, що дотримуватися якихось правил люди не будуть.

Вона зазначила, що в більшості випадків пляжі, особливо з прісною водою, відвідують люди похилого віку, які перебувають в зоні ризику захворювання на коронавірус і летальних випадків від нього.

Також відповідно до слів Кожан, пляжі - не є місцями першої необхідності, щоб їх відкривати під час поширення коронавірусу.

Як повідомляли Українські Новини, з 22 травня у Києві розпочнеться другий етап ослаблення карантину.

Тим часом, кількість нових випадків коронавірусу Covid-19 в Україні падає другий день поспіль.

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