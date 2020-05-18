Найбільшу кількість тестів на коронавірус провели в Києві і в 4 областях, – МОЗ

В Україні провели 227 тисяч тестів на коронавірус. Фото: freepik

В Україні провели 227 тисяч тестів на коронавірус. Фото: freepik

В той час, як в Україні другий день підряд знижується кількість нових хворих на коронавірус, найбільша кількість тестів полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) на Covid-19 провели в Києві і 4 областях. Про це повідомив на брифінгу головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передають Українські Новини.

Найбільшу кількість тестів на коронавірусну інфекцію провели в Києві і в 4 областях: Чернівецькій, Вінницькій, Дніпропетровській та Одеській.

"Найбільше тестів в абсолютних цифрах зроблено в лабораторіях Києва (35 тис.), Вінницькій області (14 тис.), Чернівецької області (13 тис.), Дніпропетровській області (12 тис.) та Одеській області (12 тис.)", – повідомив Віктор Ляшко.

З його слів, упродовж останніх 7 днів показник тестування на 100 тисяч населення найкращий у Києві – 61 на 100 тисяч. На другому місці Чернівецька область – 54 на 100 тисяч. На третьому місці Тернопільська – 50 на 100 тисяч. У Закарпатській області зафіксували 32 на 100 тисяч. І в п'ятірку увійшла Вінницька область – зафіксували 31 на 100 тисяч.

Але в Донецькій, Луганській і Миколаївській областях зафіксували найгірші показники тестування.

Як повідомляли Українські Новини, упродовж двох днів у Києві знижується кількість нових заражених коронавірусом. У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що тести на антитіла до коронавірусу будуть робити людям з симптомами коронавірусної інфекції і тим, хто контактував з ними.