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18 травня 2020, понеділок, 12:38 12
Суспільство 2020-05-18T14:15:03+03:00
Українські Новини
МОЗ планує дозволити проведення масових заходів на останніх етапах виходу з карантину

МОЗ планує дозволити проведення масових заходів на останніх етапах виходу з карантину

Елена Новикова
Карантин, масові заходи, Карантин в Україні, Послаблення карантину, Зняття карантину
Масові заходи. Фото: pixabay
Масові заходи. Фото: pixabay

Міністерство охорони здоров'я має намір дозволити проведення масових заходів на останніх етапах виходу з карантину, в той час, як до кінця карантину залишилося 4 дні.

Про це в ході брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передають Українські Новини.

"Масові заходи будуть відкриватися одними з останніх, оскільки це масове скупчення населення і найбільший ризик передачі інфекційної хвороби. Тому масові заходи будемо пропонувати відкривати на останніх етапах виходу з карантину і тільки при стабілізації епідемічної ситуації", - сказав він.

Він нагадав, що, згідно моделі адаптивного карантину, пом'якшення будуть впроваджуватися в тих областях, де буде відповідність тим чи іншим показникам.

Серед таких показників - захворюваність на 100 тис. населення за останні 7 днів, завантаженість ліжок в області, кількість тестувань за останні 7 днів, динаміка зростання нових випадків захворювання.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я має намір дозволити відкриття пляжів.

Крім того, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, карантин продовжать і після 22 травня.

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