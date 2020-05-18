Ціна на електроенергію в Україні в рази вище, ніж у Європі

Середньозважена добова ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" (РСВ) в об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України станом на 18 травня збільшилася на 12,1%, або на 146,27 гривень/МВт-год до 1 352,69 гривень/Мвт-год в порівнянні з 11 травня.

Про це свідчать дані державного підприємства "Оператор ринку", передають Українські Новини.

У свою чергу за аналогічний період середньозважена ціна електроенергії на РСВ в межах "Бурштинського енергоострова" скоротилася на 7,7%, або на 136,17 гривень/Мвт-год до 1 616,31 гривень/Мвт-год.

Якщо порівнювати з цінами на європейській энергобирже Nord Pool, ціна в ОЕС України (46,5 євро/МВт-год) перевищує ціни в Норвегії (13,54 євро/ МВт-год) в 3,4 рази, в Швеції (15,28 євро/ МВт-год) - в 3 рази, в Данії (19,14 євро/ МВт-год.) - у 2,4 рази, у Франції (16,94 євро/ МВт-год) - в 2,7 рази, у Німеччині (19,74 євро/ МВт-год) і Австрії (19,72 євро/ МВт-год) - в 2,3 рази.

Також на угорській біржі HUPX за аналогічний період середньозважена вартість електроенергії зросла на 39,1%, або на 9,1 євро/МВт-год до 32,37 євро/МВт-год (941,46 гривень/Мвт-год згідно з курсом НБУ на 18 травня).

Як повідомляли Українські Новини, "Укренерго" прогнозує зниження виробництва електроенергії.

Також українські АЕС скоротили вироблення енергії до найнижчих показників в історії.

На початку року Україна скоротила дохід від експорту електроенергії на 11,7%.