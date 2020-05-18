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18 травня 2020, понеділок, 10:55 14
Силові структури 2020-05-18T12:30:03+03:00
Українські Новини
В СБУ заявили, що не будуть сьогодні вручати Стерненку підозру

В СБУ заявили, що не будуть сьогодні вручати Стерненку підозру

Елена Новикова
СБУ, підозра, Сергій Стерненко, Оголошення про підозру
Сергій Стерненко. Фото: izvestia.kiev.ua
Сергій Стерненко. Фото: izvestia.kiev.ua

Служба безпеки України не має наміру вручати підозру колишньому керівнику відділення "Правого сектора" в Одесі Сергію Стерненку в понеділок, 18 травня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ, передають Українські Новини.

"Служба безпеки України повідомляє, що Сергій Стерненко викликаний на 9:00 18 травня для проведення окремих слідчих і процесуальних дій, які на даний момент часу не пов'язані з оголошенням йому про підозру", - сказано в ньому.

Відомство вважає, що активізація навколо цієї справи в інформаційному полі є нічим іншим, як свідомим прагненням загострити ситуацію в публічній площині і створити додаткові можливості для подальшого тиску на розслідування, яке не поверне до життя вбитої людини.

СБУ підкреслює, що в розслідуванні "справи Стерненко" вона керується принципами законності, об'єктивності, справедливості і бажанням встановити істину, незалежно від настроїв та політичних уподобань усіх фігурантів розслідування.

Повідомлення прес-служби СБУ. Скріншот: Служба безпеки УкраїниПовідомлення прес-служби СБУ. Скріншот: Служба безпеки України

Як повідомляли Українські Новини, юрист, колишній міністр юстиції України Олена Лукаш опублікувала копію експертного висновку щодо праворадикала і націоналіста Сергія Стерненко. З тексту експертного висновку випливає, що Стерненко в ході бійки наздогнав і свідомо добив ножем ударом у серце пораненого раніше їм людини.

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