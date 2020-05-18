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18 травня 2020, понеділок, 09:30 7
Суспільство 2020-05-18T10:30:03+03:00
Українські Новини
До кінця продовженого Кабміном карантину залишилося 4 дні

До кінця продовженого Кабміном карантину залишилося 4 дні

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні, Карантин в Україні
Карантин. Фото: Pixabay
Карантин. Фото: Pixabay

Сьогодні розпочався 68-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19 і послабить при чотирьох основних критеріях.

На засіданні Кабміну 4 травня було прийнято рішення про продовження карантину до 22 травня.

До цієї дати залишилося 4 дні.

В результаті карантину та інших обмежувальних заходів навчальні заклади перейшли на дистанційне навчання, заборонені масові зібрання громадян, зупинено міжнародне і міжміське пасажирське сполучення, метрополітен у Києві, Харкові та Дніпрі, а міський транспорт працює за спеціальними перепустками.

Припинена робота кінотеатрів та інших розважальних закладів, магазинів, крім аптек, продуктових магазинів і магазинів побутової хімії.

Громадян закликали мінімізувати появу на вулиці і носити засоби захисту.

4 травня на засіданні Кабмін зняв низку карантинних обмежень з пропозиціями міністерств з 11 травня.

Таким чином, з 11 травня дозволяється робота закладів торгівлі непродовольчими товарами, робота літніх терас кафе і ресторанів на відкритому повітрі, а також закладів харчування на винос, закладів культури за бажанням цих закладів, також дозволяється діяльність нотаріусів, адвокатів, аудиторів.

Також з 11 травня відкриваються парки і сквери, салони краси, частково музеї.

Карантин в Україні скасують, коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним щонайменше протягом 10 днів; у лікарнях залишиться менше 50% пацієнтів з COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, українці стали активно шукати роботу, а кількість вакансій зменшилася.

Раніше Кабмін заборонив в карантин публікувати статистику смертей у Львівській області.

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