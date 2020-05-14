В Минздраве назвали четыре главных критерия для ослабления карантина

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал 4 критерия для принятия решений об ослаблении карантина.

Об этом он сказал на брифинге, передают Українськi Новини.

"Минздрав разработал поэтапное смягчение карантинных мер, они очень четкие, и думаю, будут приняты на ближайшем заседании правительства", - отметил он.

По его словам, есть 4 этапа выхода из карантина, каждому из этих этапов соответствуют определенные критерии и под каждый из этих этапов есть соответствующие смягчения.

"Начнем с критериев: количество новых случаев за последние 7 дней на 100 тыс. населения, это так называемый показатель инцидентности; загруженность коек по COVID-19 должна быть не больше 50%; количество ПЦР-тестирований, плюс IFA-тестирований за последние 7 дней на 100 тыс. населения должна быть на уровне 15. Количество новых случаев за последние 7 дней к предыдущим 7 дням или R-показатель должен быть на уровне 0,9-1", - сказал он.

Степанов отметил, что все эти этапы будут вводиться по формуле адаптивного карантина.

"Эти показатели у нас разные по областям. Мы считаем, что будет правильной тактикой, если в зависимости от области мы будем смягчать карантин, то есть утверждение этих этапов будет на национальном уровне, а смягчение будет в том числе на уровне конкретной области", - добавил он.

Как сообщали Українськi Новини, в Минздраве рассказали, когда и как планируют открывать метро в Киеве, Харькове и Днипре.

Также с 12 мая в Киеве планировали запустить дополнительные маршруты общественного транспорта.