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  • В Минздраве назвали четыре главных критерия для ослабления карантина
14 мая 2020, четверг, 12:40 57
Политика 2020-05-14T12:40:05+03:00
Українські Новини
В Минздраве назвали четыре главных критерия для ослабления карантина

В Минздраве назвали четыре главных критерия для ослабления карантина

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, карантин в Украине, ослабление карантина
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал 4 критерия для принятия решений об ослаблении карантина.

Об этом он сказал на брифинге, передают Українськi Новини.

"Минздрав разработал поэтапное смягчение карантинных мер, они очень четкие, и думаю, будут приняты на ближайшем заседании правительства", - отметил он.

По его словам, есть 4 этапа выхода из карантина, каждому из этих этапов соответствуют определенные критерии и под каждый из этих этапов есть соответствующие смягчения.

"Начнем с критериев: количество новых случаев за последние 7 дней на 100 тыс. населения, это так называемый показатель инцидентности; загруженность коек по COVID-19 должна быть не больше 50%; количество ПЦР-тестирований, плюс IFA-тестирований за последние 7 дней на 100 тыс. населения должна быть на уровне 15. Количество новых случаев за последние 7 дней к предыдущим 7 дням или R-показатель должен быть на уровне 0,9-1", - сказал он.

Степанов отметил, что все эти этапы будут вводиться по формуле адаптивного карантина.

"Эти показатели у нас разные по областям. Мы считаем, что будет правильной тактикой, если в зависимости от области мы будем смягчать карантин, то есть утверждение этих этапов будет на национальном уровне, а смягчение будет в том числе на уровне конкретной области", - добавил он.

Как сообщали Українськi Новини, в Минздраве рассказали, когда и как планируют открывать метро в Киеве, Харькове и Днипре.

Также с 12 мая в Киеве планировали запустить дополнительные маршруты общественного транспорта.

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