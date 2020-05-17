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17 травня 2020, неділя, 23:29 7
Америка 2020-05-18T00:45:03+03:00
Українські Новини
Пентагон готується до "нового ненормального" середовища для військових місій в умовах пандемії Covid-19

Пентагон готується до "нового ненормального" середовища для військових місій в умовах пандемії Covid-19

Ярина Вацяк
Пентагон, військові навчання, Коронавірус, Covid-19
Пентагон. Фото: Newsader
Пентагон. Фото: Newsader

Офіційні представники Пентагону визнають, що коронавірус буде перешкодою виконання американським військом ключових місій, поки не буде розроблена вакцина, в той час, як кількість хворих коронаирусом у світі стрімко зростає. Втім, в армії кажуть, що готуються до "нового ненормального" середовища для відновлення операцій в умовах мінімізації ризику для військових, пише "Голос Америки".

"Ми готуємось до другої хвилі (пандемії- ред. ГА), а може і більше. Ми не знаємо, якою буде траєкторія цього вірусу", – сказав під час свого візиту до командного центру у Колорадо Міністр оборони Марк Еспер.

Він додав, що не передбачає скасування режиму соціального дистанціювання у найближчий час, принаймні до отримання вакцини.

Втім, деякі місії Міноборони США вже відновлює, щоправда з певними змінами через коронавірус. Так, минулого тижня Пентагон оголосив про проведення у червні спільних американсько-польських навчань, які раніше були перенесені через пандемію.

Відновлюючи місії, Пентагон вживає додаткових кроків для гарантування безпеки персоналу, каже заступник міністра Метью Донован: "Ми мінімізуємо ризики для наших військових шляхом використання пріоритетного підходу до тестування, ізолювання, соціального дистанціювання та посилення вимог щодо особистої гігієни".

Тестування, як оголосив Пентагон, буде проходити у чотири фази. Спочатку будуть протестовані військові критично важливих сил, як то військово-ядерних сил, в другу групу входить персонал, який служить у зонах конфлікту, до третьої – решта військових, які повертаються зі служби з-за кордону, до четвертої – решта військ. Військові, які виконують критичні місії, будуть розділені у групи та ізольовані один від одного.

Флот вводить також нові правила – 14 днів обов’язкового карантину при зміні корабля та санітарна обробка суден.

Щодо самого будинку Пентагону, за словами міністра Еспера, менеджмент працює над поетапним поверненням персоналу на роботу. Глава Пентагону додав, що цей план буде значною мірою залежати від рішень щодо відкриття урядів штатів Вірджинії, Мериленду та Округу Колумбія.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 15 травня у Збройних силах України коронавірусом захворіли 46 осіб.

13 травня в Збройних силах було зафіксовано 8 нових випадків коронавірусу.

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