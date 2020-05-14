В ВСУ после спада увеличилось количество больных коронавирусом

В Вооруженных силах коронавирусом болеет 48 человек, за прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых случаев заболевания, в то время, как количество выздоровевших в Украине превысило число новых случаев коронавируса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 07:00 14 мая в Вооруженных Силах Украины болеет 48 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровел 61 человек и есть 2 летальных случая", - сказано в нем.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 252 человека.

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, - 21 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых случаев заболевания COVID-19.

В учреждениях здравоохранения лечатся два человека (НВМКЦ "ГВКГ" - 1 работник Вооруженных сил, ВМКЦ Центрального региона - 1 военнослужащий).

6 человек (Черновицкая область - 1 военнослужащий, Хмельницкая область - 1 работник Вооруженных сил, Винницкая область - 1 работник Вооруженных сил, Харьковская область - 1 военнослужащий, Киевская область - 1 военнослужащий и 1 работник Вооруженных сил) лечатся дома под наблюдением медицинской службы.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Они получают необходимое лечение.

Как сообщали Українськi Новини, 13 мая в Вооруженных силах был зафиксирован 1 новый случай коронавируса.



12 мая в ВСУ зафиксировали 5 новых случаев Covid-19.





