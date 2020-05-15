подписаться на рассылку
26.55 26.9
28.55 29.1
˟
15 мая 2020, пятница, 09:50 192
Силовые структуры 2020-05-15T11:30:04+03:00
Українські Новини
В ВСУ зарегистрировано 2 новых случаев заражения коронавирусом

В ВСУ зарегистрировано 2 новых случаев заражения коронавирусом

Елизавета Драбкина
Вооруженные силы, ВСУ, Коронавирус
Армия вооруженные силы форма Фото: НикОГА
Армия вооруженные силы форма Фото: НикОГА

В Вооруженных силах коронавирусом болеет 46 человек, за прошедшие сутки зарегистрировано 2 новых случая заболевания.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования Медицинских сил Вооруженных сил, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 07:00 15 мая в Вооруженных Силах Украины болеет 46 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 65 человек и есть 2 летальных случая", - сказано в нем.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 266 человек.

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток, - 36 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

В учреждениях здравоохранения лечится  один человек (Ровенский военный госпиталь - 1 военнослужащий).

В Харьковской области один военнослужащий лечится дома под наблюдением медицинской службы.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Как сообщали Українськi Новини, 13 мая в Вооруженных силах было зафиксировано 8 новых случаев коронавируса.

Количество новых случаев коронавируса в Украине растет третий день подряд.

14 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 483 до 17 330, количество умерших от заболевания - на 20 человек до 476 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 14,2%, количество новых летальных случаев - на 17,6%

 

Больше новостей о: Вооруженные силы ВСУ Коронавирус

Количество новых случаев коронавируса растет третий день подряд
СБУ уволила подозреваемого в госизмене генерал-майора Шайтанова
Новости
В апреле 52 депутата Рады получили компенсацию за аренду жилья на 1,2 млн гривен 11:30
В Киевской области после снижения увеличилось количество новых зараженных коронавирусом 11:27
Убытки АО «Хмельницкгаз» за первый квартал 2020 года уже составили 15,2 млн гривен 11:24 Пресс-релиз
Зеленский снял санкции с внучки Бенито Муссолини 11:23
После запуска системы медгарантий около 332 медучреждений на гране закрытия, – Степанов 11:17
больше новостей
Рада отказалась ввести соцпомощь для одиноких пенсионеров, достигших 80 лет 08:30
Неожиданная кандидатура: в "Слуге народа" рассказали, кого выдвинут на выборы мэра Киева 22:45
У Зеленского хотят обложить граждан новым налогом – "культурным сбором" 13:34
Зеленский болезненно отреагировал на скандал с братом Ермака, — Трофимов 17:56
Российские соцсети станут доступны через сутки. В Раде собрали подписи для внеочередного заседания по вопросу 16:59
больше новостей
В центре Киева прошел митинг с требованием справедливого наказания для Микитася, - СМИ 18:26
Прошлая власть "дискредитировала действия миллионов верующих украинцев", – Трофимов 13:31
Союз украинских предпринимателей просит правительство не допустить остановку атомных электростанций 13:22
Российские соцсети станут доступны через сутки. В Раде собрали подписи для внеочередного заседания по вопросу 16:59
В Киеве заработали больше 30 продовольственных рынков. Опубликован список 06:30
больше новостей
За сутки коронавирусом в мире заболели 94 тысячи человек. Данные на 15 мая
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok