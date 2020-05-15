В ВСУ зарегистрировано 2 новых случаев заражения коронавирусом

В Вооруженных силах коронавирусом болеет 46 человек, за прошедшие сутки зарегистрировано 2 новых случая заболевания. Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования Медицинских сил Вооруженных сил, передают Українськi Новини. "По состоянию на 07:00 15 мая в Вооруженных Силах Украины болеет 46 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 65 человек и есть 2 летальных случая", - сказано в нем. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 266 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток, - 36 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 2 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. В учреждениях здравоохранения лечится один человек (Ровенский военный госпиталь - 1 военнослужащий). В Харьковской области один военнослужащий лечится дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение. Как сообщали Українськi Новини, 13 мая в Вооруженных силах было зафиксировано 8 новых случаев коронавируса. Количество новых случаев коронавируса в Украине растет третий день подряд. 14 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 483 до 17 330, количество умерших от заболевания - на 20 человек до 476 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 14,2%, количество новых летальных случаев - на 17,6%