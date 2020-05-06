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06 мая 2020, среда, 18:09 10
Общество 2020-05-06T18:10:44+03:00
Українські Новини
Жена Зеленского пригласила украинцев поговорить о безбарьерности

Жена Зеленского пригласила украинцев поговорить о безбарьерности

Кира Молчанова
Опрос, инвалидность, люди с инвалидностью, Безбарьерность, Елена Зеленская

После того, как Кабмин выделил единоразовую помощь военным, которые получили инвалидность, жена президента Украины Елена Зеленская собирается поговорить с украинцами о том, с какими барьерами они чаше всего сталкиваются и организовала для этого проведение опроса.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Во время карантина миллионы людей получили опыт полной или частичной изоляции. Мы все почувствовали барьеры. По сути, даже не осознавая этого, мы все одновременно приняли участие в социальном эксперименте как в нашем обществе, в наших городах и селах жить людям с ограниченной мобильностью, ментальными и физическими различиями. Для большинства из нас это не навсегда. Но рядом есть люди, для которых эти барьеры не исчезнут никогда. Сотни тысяч украинцев постоянно живут за барьерами, которые сейчас почувствовали все", — говорится в сообщении.

Инициированный первой леди проект попытается выяснить, с какими именно барьерами чаще всего сталкиваются украинцы. Для этого на сайте bf.gov.ua начат опрос, который продлится месяц.

Украинцам предлагается ответить на вопросы о физических и психологических барьерах и о барьерах, которые связаны с культурой и возрастом.

В сообщении говорится, что ответы на них помогут определить, как устранить мешающие украинцев барьеры.

Как сообщали Українськi Новини, жена Президента Елена Зеленская приняла участие в подготовке онлайн-урока по украинскому языку для учеников пятых классов в рамках проекта "Всеукраинская школа онлайн".

До этого супруга Президента Владимира Зеленского Елена заявляла, что намерена продвигать проекты по улучшению системы школьного питания.

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