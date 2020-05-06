Жена Зеленского пригласила украинцев поговорить о безбарьерности

После того, как Кабмин выделил единоразовую помощь военным, которые получили инвалидность, жена президента Украины Елена Зеленская собирается поговорить с украинцами о том, с какими барьерами они чаше всего сталкиваются и организовала для этого проведение опроса.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Во время карантина миллионы людей получили опыт полной или частичной изоляции. Мы все почувствовали барьеры. По сути, даже не осознавая этого, мы все одновременно приняли участие в социальном эксперименте — как в нашем обществе, в наших городах и селах жить людям с ограниченной мобильностью, ментальными и физическими различиями. Для большинства из нас это — не навсегда. Но рядом есть люди, для которых эти барьеры не исчезнут никогда. Сотни тысяч украинцев постоянно живут за барьерами, которые сейчас почувствовали все", — говорится в сообщении.

Инициированный первой леди проект попытается выяснить, с какими именно барьерами чаще всего сталкиваются украинцы. Для этого на сайте bf.gov.ua начат опрос, который продлится месяц.

Украинцам предлагается ответить на вопросы о физических и психологических барьерах и о барьерах, которые связаны с культурой и возрастом.

В сообщении говорится, что ответы на них помогут определить, как устранить мешающие украинцев барьеры.

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Как сообщали Українськi Новини, жена Президента Елена Зеленская приняла участие в подготовке онлайн-урока по украинскому языку для учеников пятых классов в рамках проекта "Всеукраинская школа онлайн".

До этого супруга Президента Владимира Зеленского Елена заявляла, что намерена продвигать проекты по улучшению системы школьного питания.