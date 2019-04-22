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22 апреля 2019, понедельник, 15:41 953
Общество 2019-04-22T15:41:46+03:00
Українські Новини
Жена Зеленского хочет остаться вне "информационного поля" и работать в "95 квартале"

Жена Зеленского хочет остаться вне "информационного поля" и работать в "95 квартале"

Елена Зеленская. Фото: Фейсбук/Елена Зеленская
Елена Зеленская. Фото: Фейсбук/Елена Зеленская

Жена Владимира Зеленского, который одержал победу на выборах Президента Украины, Елена заявила, что пока серьезно не думала о том, чем собирается заниматься на посту первой леди. Об этом Зеленская рассказала в интервью BBC Украина.

Так, Зеленская рассказала, что хотела бы остаться вне информационного поля и в дальнейшем заниматься своей работой в "Студии Квартал 95".

"Но если это возможно, я бы хотела заниматься тем, чем я занималась. С другой стороны, мне говорят: есть же первые леди, которые создают фонды и занимаются благотворительностью. Я очень серьезно к этому отношусь, ведь это огромная ответственность", - сказала она.

"В это надо полностью погрузиться и я по этому поводу переживаю. С другой стороны, я понимаю, что такое лицо, как первая леди, может привлечь внимание к проблемам тех, кто действительно может помочь. То есть это лицо, которое может гарантировать результат", - добавила она.

Также Елена Зеленская отметила, что работает сценаристом в "Студии Квартал 95".

"Мы пишем смешное, удачно или неудачно - это уже оценивают зрители. Мы это делаем уже более 15 лет и если зрителям это не надоело смотреть, то это, пожалуй, успешно. Мне нравится то, чем я занимаюсь, ведь на самом деле работа должна приносить удовольствие. То, что я делаю, приносит мне максимум удовольствия ", - сказала жена Зеленского.

Кроме того, по словам Зеленской, муж предложил ей выйти из информационного поля.

"Он вообще сказал, что ты можешь нигде не быть, полностью выйти из информационного поля и отсутствовать в нем. Честно, я бы хотела отсутствовать. Как получится. Будем думать, говорить. Возможно, здесь есть обязанности, которые невозможно на кого-то переложить", - сказала она.

Также Елена Зеленская отметила, что ей "страшно", хотя и настраивает себя с Нового года, когда стало известно о планах Владимира Зеленского баллотироваться в президенты.

А на вопрос, с кем из американских первых леди она хотела бы пообщаться: Мишель Обамой или Меланией Трамп, Зеленская ответила, что интереснее было бы поговорить с первой.

"Мне кажется, она более человечная и это как раз основное качество, которое Владимир пытается принести в украинскую политику. Чтобы мы не забывали, в первую очередь, быть обычными людьми. Чтобы мы не делали из себя портретов, которые должны висеть в каждом кабинете", - пояснила она.

Также жена Зеленского добавила, что ей было бы интересно пообщаться и с Мариной Порошенко и подчеркнула, что хотя они и не знакомы лично, но хорошо к ней относится "как к женщине и матери".

Как сообщали Українські Новини, жена Зеленского заявила, что не советовала ему выходить к журналистам.

Тем временем, ЦИК начала прием оригиналов протоколов с результатами голосования второго тура.

Также в Управлении госохраны рассказали, кто охраняет Зеленского.

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