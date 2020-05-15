Украина с понедельника начнет тестирование на антитела к коронавирусу

В Украине со следующей недели, с 18 мая, может быть запущено тестирование на антитела к коронавирусу COVID-19 в то время, как в Украине количество новых случаев коронавируса растет третий день подряд.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента по итогам традиционного совещания под председательством Владимира Зеленского по предотвращению распространения коронавируса, передают Українськi Новини.

"Министерство здравоохранения Украины готовится утвердить алгоритм массовой ИФА-диагностики для выявления антител к коронавирусной инфекции COVID-19. По словам главы Минздрава, если все будет происходить согласно планам, тестирование на антитела могут начать на следующей недели", - сказано в нем.

Также министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что 12 областей на 100% выплатили надбавки к зарплатам за март медикам, которые борются с коронавирусом.

"Остальные регионы проводят финальные расчеты. В некоторых областях начинаются выплаты надбавок за апрель, в частности Черновицкий областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф уже получил на это около 19 млн гривен", - говорится в сообщении.

Зеленский пообещал держать этот вопрос на контроле.

Также на совещании Президенту доложили о ситуации в зоне проведения операции объединенных сил.

Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак сообщил, что накануне на оккупированные территории было пропущено 78 тонн гуманитарного груза от Международного комитета Красного Креста.

Как сообщали Українські Ноивини, в Киеве второй день подряд растет количество новых случаев коронавируса. Кроме того, в Киеве в Дарницком доме-интернате зарегистрирован 81 случай коронавируса.