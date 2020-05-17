У понеділок в Україні потеплішає до +24, місцями грози

У понеділок, 18 травня в Києві мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 градусів, вдень +16...+18 градусів в той час, як синоптики попередили про непростий погоду до кінця травня з дощами, сильним ветером і заморозками.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +2...+9 градусів, вдень +12...+19 градусів.

В Карпатах, Моршині, Трускавці, Сваляві без опадів.

Температура повітря вночі в Карпатах +2...-3 градуси, вдень +6...+11 градусів, в Моршині вночі +6...+8 градусів, удень +17...+19 градусів, у Трускавці вночі +6...+8 градусів, вдень +16...+18 градусів, у Сваляві вночі +5...+7 градусів, вдень 18...+20 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, короткочасні дощі, місцями грози, вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі +4...+9 градусів, вдень +12...+19 градусів.

У центральних областях мінлива хмарність, вночі короткочасні дощі, місцями грози, вдень без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, температура вночі +4...+10 градусів, вдень +12...+14 градусів.

На сході України мінлива хмарність, вночі короткочасні дощі, місцями грози, вдень без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, температура вночі +6...+13 градусів, вдень +14...+20 градусів.

У південних областях також мінлива хмарність, вночі короткочасні дощі, місцями грози, вдень без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, температура вночі +8...+14 градусів, вдень +18...+24 градуси.

У Криму мінлива хмарність, вночі короткочасні дощі, місцями грози, вдень без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, температура вночі +8...+13 градусів, вдень +20...+23 градуси.

У Ялті вночі короткочасні дощі, вдень без опадів, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +19...21 градус.

Як повідомляли Українські Новини, відділ агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру заявляє, що травневі заморозки, які фіксувалися останнім часом в Україні, не становлять загрози для посівів зернових культур, однак пошкодили овочі, зокрема, картоплю в західних областях.

Тим часом, синоптики прогнозують аномальну спеку і посуху із зливами влітку.