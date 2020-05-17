Дожди, сильный ветер и заморозки. Синоптик предупредила о непростой погоде до конца мая

В воскресенье, 17 мая, по Украине будет пролетать очередной атмосферный фронт. Сначала дожди будут лить на западе, севере, в центральных областях (кроме Днипра и районов), а также в Одесской области.

Об этом на странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

По словам синоптика, в течение дня дожди будут перемещаться через центральные области и поздно вечером достигнут Харьковщины, Днипра с районами, а уже в ночь на вторник накроют восток.

"По всему югу осадки также пройдут только к вечеру, однако Крым и южные районы континентального юга избегут влажной воздушной массы", - написала синоптик.

Ветер сегодня будет западного направления, умеренный, а вот 18-го мая изменится на северо-западный и усилится.

На сильное тепло рассчитывать не стоит, в воскресенье в течение дня ожидается + 14 + 18 градусов, на юге + 18 + 22 градуса.

Очаг свежей погоды завтра окажется над Винниччиной и северными районами Одесской области - там только + 10 + 14 градусов.

Погода 17 мая. Карта: Facebook/Наталья Диденко

"Я даже боюсь сказать вслух, но придется: по предварительным прогнозам, в районе 22-23 мая на западе, севере и местами в центральных областях Украины есть вероятность заморозков", - предупредила Диденко.

В Киеве воскресенье предполагается с периодическими дождями и умеренной температурой воздуха, + 16 + 18 градусов. Такой температурный уровень останется преимущественно всю следующую неделю.

"Ближайшие синоптические новости состоят из фронтов, дождей, сильных ветров и даже, возможно, заморозков", - резюмировала синоптик.



Как сообщали Українські Новини, ночные заморозки посреди мая негативно отразятся на урожае овощей.