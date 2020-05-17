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17 мая 2020, воскресенье, 06:20 3432
Жизнь 2020-05-17T06:20:01+03:00
Українські Новини
Укргидрометцетр прогнозирует заморозки до конца мая: как это повлияет на урожай

Укргидрометцетр прогнозирует заморозки до конца мая: как это повлияет на урожай

Елена Литвин
Урожай, Заморозки, Прогноз погоды, погода в Украине, погода в мае
Облака, погода. Фото: pixabay
Облака, погода. Фото: pixabay

В то время как аграрии Одесской области потеряли 30% урожая озимых из-за засухи, отдел агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра заявляет, что майские заморозки, которые фиксировались в последнее время в Украине, не представляют угрозы для посевов зерновых культур, однако повредили овощи, в том числе картофель, на городах в западных областях.

Об этом сообщила начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко в интервью изданию Agravery, передают Українськi Новини.

"Для ранних яровых такие заморозки безопасны... Были интенсивные заморозки на западе Украины, там померзли овощи, картофель", - сказала она.

Также хорошо переносят незначительное снижение температур и посевы озимых культур.

Адаменко отметила, что опасность для посевов составляют заморозки около -10 градусов, а таких низких температур в последнее время не было.

Также она заявила, что в целом погодная ситуация для аграриев значительно улучшилась из-за выпадения осадков - в некоторых районах, по ее словам, уже выпала месячная норма.

Согласно прогнозу погоды на ближайшие 10 дней, ожидается умеренный температурный режим +15...+18 градусов и периодичные осадки по всей территории Украины, также возможны незначительные заморозки на поверхности грунта.

Данные погодные условия несколько ниже нормы для середины мая, однако не несут угрозы посевам сельхозкультур.

"Для теплолюбивых культур (кукурузы, подсолнечника) - прохладно, но не критично, поскольку они находятся в начале вегетации", - объяснила Адаменко.

Поэтому у аграриев есть шанс пересеять поздние культуры, которые погибли, но, по словам метеоролога, урожайность таких культур будет ниже.

Как сообщали Українськi Новини, Минэкономики оценивает потери посевных площадей под озимыми культурами от засухи в 2,6% от общей площади или 234 тыс. га.

Синоптики прогнозируют аномальную жару и засуху с ливнями летом.

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