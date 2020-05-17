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17 травня 2020, неділя, 19:21 5
Силові структури 2020-05-17T20:15:02+03:00
Українські Новини
У перестрілці на Донбасі було поранено воїна ЗСУ

У перестрілці на Донбасі було поранено воїна ЗСУ

Надежда Комендантова
ООС, Ситуація в зоні ООС, обстріли в зоні ООС, Втрати в зоні ООС
Війна на Донбасі. Фото: Міноборони/Роберто Травано/
Війна на Донбасі. Фото: Міноборони/Роберто Травано/

Бойовики 4 рази обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил в неділю, 1 український військовослужбовець отримав поранення.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"Сьогодні збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Українські захисники для припинення обстрілу ворожих активно використовували чергові вогневі засоби", - йдеться в ньому.

Зазначено, що в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики вели вогонь неподалік Авдіївки, Водяного, Славного.

Внаслідок обстрілу ворожих один військовослужбовець ООС отримав поранення.

Втрати противника уточнюються.

На ділянках розведення №1, №2 і №3 режим дотримувався тиші.

Випадків захворювання коронавирусной інфекції серед особового складу ООВ не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, 14 травня на Донеччині бійці ЗСУ знищили одного бойовика і поранили ще п'ятьох.

Раніше, 13 травня, на Донбасі в бою загинув боєць ВСУ, ще двоє отримали поранення.

Також 16 травня бойовики 6 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил, втрат не було.

 

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