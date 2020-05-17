У перестрілці на Донбасі було поранено воїна ЗСУ

Бойовики 4 рази обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил в неділю, 1 український військовослужбовець отримав поранення. Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини. "Сьогодні збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Українські захисники для припинення обстрілу ворожих активно використовували чергові вогневі засоби", - йдеться в ньому. Зазначено, що в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики вели вогонь неподалік Авдіївки, Водяного, Славного. Внаслідок обстрілу ворожих один військовослужбовець ООС отримав поранення. Втрати противника уточнюються. На ділянках розведення №1, №2 і №3 режим дотримувався тиші. Випадків захворювання коронавирусной інфекції серед особового складу ООВ не зафіксовано. Як повідомляли Українські Новини, 14 травня на Донеччині бійці ЗСУ знищили одного бойовика і поранили ще п'ятьох. Раніше, 13 травня, на Донбасі в бою загинув боєць ВСУ, ще двоє отримали поранення. Також 16 травня бойовики 6 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил, втрат не було.