Сильний шторм йде на Київ: у столиці оголосили жовтий рівень небезпеки

В той час, як синоптики прогнозують рекордно холодне завершення весни, в понеділок, 18 травня, в столиці очікується сильний вітер. Мешканців міста закликають бути обережними та дотримуватися основні рекомендації при сильному вітрі.

Про це повідомляє КМДА з посиланням на попередження Українського гідрометцентру.

Вдень 18 травня в столиці очікується сильний вітер — 15-24 метрів в секунду (Перший рівень небезпеки, жовтий). Така погода протримається з 11:00 до 22:00.

Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає:

всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

краще не виходити на вулицю, але якщо на момент негоди ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному;

не ходити поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

Управління з питань цивільного захисту рекомендує при падінні дерев або гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами 101 або 103.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики попередили про аномальну погоду в травні. На початку травня пройдуть дощі, але через кілька днів розпочнеться спека.

Крім того, синоптики різко змінили прогноз погоди на літо, зокрема, очікується аномальна спека і посуха зі зливами.

Також протягом всіх літніх місяців, в травні і червні погода на більшій частині території північної півкулі буде тепліше, ніж зазвичай.