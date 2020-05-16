Ермак заявил, что Украина выполнила все условия МВФ для новой программы сотрудничества

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отмечает полное выполнение Украиной всех условий Международного валютного фонда (МВФ) для новой программы сотрудничества.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства по результатам встречи Ермака с послами стран "Большой семерки" (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония) и главой представительства Европейского Союза в Украине, передают Українськi Новини.

"Наконец Верховная Рада приняла в целом закон о банковской деятельности. И сегодня мы говорим о том, что Украина полностью выполнила все условия, необходимые для заключения новой программы с МВФ", - сказал он.

Ермак отметил, что были выполнены условия для полной, а не сокращенной программы сотрудничества.

Руководитель Офиса Президента выразил благодарность дипломатическим представителям G7 и Евросоюза за содействие и поддержку, которые испытывала украинская власть во время работы над указанным законом.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство финансов рассчитывает получить первый транш от МВФ 1,75 млрд долларов до конца мая.

Верховная Рада 13 мая приняла законопроект, который запрещает возврат неплатежеспособных банков бывшим собственникам.

В январе 2020 года Национальный банк прогнозировал роста ВВП 3,5% в 2020 году, а также прогнозировал, что в течение большей части 2020 инфляция будет находиться ниже целевого диапазона 5% ± 1 п. п.