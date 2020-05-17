підписатися на розсилку
26.5 26.85
28.5 29
˟
17 травня 2020, неділя, 13:35 12
Медицина 2020-05-17T15:45:01+03:00
Українські Новини
До кінця тижня з усіма медзакладами підпишуть договори для виплати надбавок медикам, - Степанов

До кінця тижня з усіма медзакладами підпишуть договори для виплати надбавок медикам, - Степанов

Ярина Вацяк
МОЗ, Максим Степанов, зарплата лікарів, Надбавка медикам
Медики. Фото: freepik
Медики. Фото: freepik

На наступному тижні Національної служби здоров'я повинна укласти всі договори медичними установами, які задіяні в боротьбі з коронавірусом, в тому числі для доплати медикам.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"Моз доручив Національній службі здоров'я максимально прискорити процес укладення договорів з медичними установами. Міністр охорони здоров'я зазначив, що деякі лікарні вже отримали кошти, в тому числі для виплати підвищеної зарплати своїм працівникам", - сказав він.

Степанов також запевнив, що на цьому тижні всі договори будуть укладені і всі медустанови отримають кошти.

МОЗ також планує 18 травня передати Чернівецькій області всі необхідні на боротьбу з COVID-19 кошти. Міністр повідомив, що 14 травня в міністерство звернулася Чернівецька ОДА з проханням виділити 5,6. млн грн.

Як повідомляли Українські Новини, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що 14 регіонах виплатили 300% надбавки до зарплати за березень медикам, задіяним у боротьбі з коронавірусною інфекцією.

Станом на 11 травня 300%-у надбавку медикам в повному обсязі виплатили тільки в Полтавській області.

Більше новин про: МОЗ Максим Степанов зарплата лікарів Надбавка медикам

Комітет з охорони здоров'я ЄС прийняв до складу Ук...
В Україні після 4-денного зростання кількість нови...
Проблему невиплати надбавок лікарям Зеленський дор...
18 областей вже заплатили своїм медикам надбавку в...
Києво-Святошинський район лідирує за кількістю хворих на коронавірус. Дані за районами Київської області
В Україні після 4-денного зростання кількість нових заражених на коронавірус зменшилася
Новини
Степанов розповів, хто платить за лікування коронавірусних хворих у стаціонарах 14:19
НБУ розраховує отримати транш від МВФ у кінці травня - на початку червня 13:47
До кінця тижня з усіма медзакладами підпишуть договори для виплати надбавок медикам, - Степанов 13:35
НБУ розраховує, що заборона на відпочинок за кордоном компенсує зниження грошових переказів заробітчан 13:01
Порушення карантину в нічному клубі
У Києві нічний клуб "Queen" проводить вечірки, незважаючи на карантин 12:29
більше новин
Президент почув нас і доручив запустити масове тестування на антитіла до COVID-19, - нардеп Шахов 15:49
Податкова прийшла з перевіркою до підприємця через те, що у нього знизилося виробництво в кризу 17:02
За рік президентства Зеленського державні посади займали більш 30 "кварталівців". Список 14:50
Стадний та Квіт можуть залишити випускників вишів без дипломів, – ЗМІ 18:20
Президент зняв санкції з бізнесмена Олексія Федоричева 18:39
більше новин
У світі кількість підтверджених випадків коронавірусу пішла на спад. Дані на 17 травня 08:21 Інфографіка
За рік президентства Зеленського державні посади займали більш 30 "кварталівців". Список 14:50
Комітет з охорони здоров'я ЄС прийняв до складу Україну як спостерігача, - Степанов 11:19
Податкова прийшла з перевіркою до підприємця через те, що у нього знизилося виробництво в кризу 17:02
Економісти назвали головні ризики для української економіки і спрогнозували курс гривні до 2023 08:45 Інфографіка
більше новин
Економісти назвали головні ризики для української економіки і спрогнозували курс гривні до 2023
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok