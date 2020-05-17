До кінця тижня з усіма медзакладами підпишуть договори для виплати надбавок медикам, - Степанов

На наступному тижні Національної служби здоров'я повинна укласти всі договори медичними установами, які задіяні в боротьбі з коронавірусом, в тому числі для доплати медикам.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"Моз доручив Національній службі здоров'я максимально прискорити процес укладення договорів з медичними установами. Міністр охорони здоров'я зазначив, що деякі лікарні вже отримали кошти, в тому числі для виплати підвищеної зарплати своїм працівникам", - сказав він.

Степанов також запевнив, що на цьому тижні всі договори будуть укладені і всі медустанови отримають кошти.

МОЗ також планує 18 травня передати Чернівецькій області всі необхідні на боротьбу з COVID-19 кошти. Міністр повідомив, що 14 травня в міністерство звернулася Чернівецька ОДА з проханням виділити 5,6. млн грн.

Як повідомляли Українські Новини, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що 14 регіонах виплатили 300% надбавки до зарплати за березень медикам, задіяним у боротьбі з коронавірусною інфекцією.

Станом на 11 травня 300%-у надбавку медикам в повному обсязі виплатили тільки в Полтавській області.