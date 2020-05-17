Києво-Святошинський район лідирує за кількістю хворих на коронавірус. Дані за районами Київської області

Кількість хворих на коронавірус у Київській області 16 травня порівняно з попередньою добою збільшилася на 54 людини до 1 197, кількість летальних випадків збереглася на колишньому рівні і становить 26 осіб в той час, як у Києві після різкого сплеску захворюваності кількість випадків коронавірусу пішла на спад.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10:00 17 травня офіційно підтверджені 1 197 випадків захворювання на коронавірус, з них 103 дітей і 200 медичних працівників (дані за весь період). За останню добу виявлено 54 нових випадків", - йдеться в повідомленні.

У Києво-Святошинському районі підтверджені 345 випадків захворювання на коронавірус (найбільша кількість у Вишневому - 165 і в Софіївській Борщагівці - 39), в Обухівському районі підтверджені 212 випадків (найбільша кількість в Обухові - 95 і Українці - 36).

Також 52 випадки захворювання підтверджено у Броварському районі, 44 - в Бориспільському районі, 33 - у Васильківському, 32 - в Кагарлицькому, 21 - у Вишгородському, 17 - у Макарівському районі.

При цьому 59 випадків підтверджені в Ірпені, 39 - в Борисполі, по 35 - у Броварах та Бучі, 34 - в Кагарлику, 28 - в Білій Церкві, 25 - у Вишгороді, 24 - в Коцюбинському, 21 - у Василькові, 20 - у Фастові.

На стаціонарному лікуванні перебувають 205 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) - 992 людини.

Одужали 208 осіб, у тому числі 18 дітей.

З 14 березня всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 3 605 підозр на COVID-19, за останню добу - 76 повідомлень про підозру.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні після 4-денного зростання кількість нових заражених коронавірусом зменшилася.

Станом на ранок 17 травня у світі зафіксовано 4 542 910 випадків зараження коронавірусом Covid-19, що на 92 876 інфікованих більше порівняно з даними на 16 травня.