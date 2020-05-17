В Киеве после резкого всплеска заболеваемости количество случаев коронавируса пошло на спад

В Киеве за минувшие сутки, 16 мая, число подтвержденных случаев коронавируса увеличилось на 59 случаев по сравнению с данными за прошедшие сутки. По состоянию на утро 17 мая, в столице 2280 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале мэра Киева Виталия Кличко.

"Количество жителей города, в которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирус, увеличилось на 59 человек. Среди них - 10 медиков. Три человека умерли. Всего в столице уже 48 летальных случаев", - говорится в нем.

Среди заболевших:

34 женщины в возрасте от 20 до 86 лет

22 человека от 18 до 66 лет

2 девочки, которым 10 и 13 лет и годовалый мальчик.

В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки двое киевлян. Всего коронавирус в столице преодолели 224 человека.

"Отмечу, что больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 15 и в Соломенском - 9", - подчеркнул Кличко.

Коронавирус в Киеве. Инфографика: КГГА

Как сообщали Українські Новини, в Киеве все интернаты проверят на коронавирус.

Ранее в Дарницком доме-интернате произошла вспышка коронавируса.