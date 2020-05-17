У Києві після різкого сплеску захворюваності кількість випадків коронавірусу пішла на спад

Станом на ранок 17 травня, в столиці 2280 підтверджених випадків захворювання COVID-19. У Києві за минулу добу, 16 травня, кількість підтверджених випадків коронавірусу збільшилася на 59 випадків порівняно з даними за минулу добу. Про це йдеться в повідомленні в Telegram-каналі мера Києва Віталія Кличка. "Кількість мешканців міста, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилась на 59 осіб. Серед них - 10 медиків. Три людини померли. Всього в столиці вже 48 летальних випадків", - йдеться в ньому. Серед хворих: 34 жінки у віці від 20 до 86 років 22 чоловіки від 18 до 66 років 2 дівчинки, яким 10 та 13 років і однорічний хлопчик. В лікарні столиці госпіталізували 16 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу двоє киян. Всього коронавірус в столиці подолали 224 людини. "Зазначу, що найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі - 15, у Солом'янському - 9", - підкреслив Кличко. Коронавірус в Києві. Інфографіка: КМДА Як повідомляли Українські Новини, у Києві всі інтернати перевірять на коронавірус. Раніше у Дарницькому будинку-інтернаті відбувся спалах коронавірусу.