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17 травня 2020, неділя, 10:20 18 Карта
Медицина 2020-05-17T13:30:02+03:00
Українські Новини
У Києві після різкого сплеску захворюваності кількість випадків коронавірусу пішла на спад

У Києві після різкого сплеску захворюваності кількість випадків коронавірусу пішла на спад

Ярина Вацяк
Коронавірус, Covid-19, коронавірус в Києві
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Станом на ранок 17 травня, в столиці 2280 підтверджених випадків захворювання COVID-19. У Києві за минулу добу, 16 травня, кількість підтверджених випадків коронавірусу збільшилася на 59 випадків порівняно з даними за минулу добу.

Про це йдеться в повідомленні в Telegram-каналі мера Києва Віталія Кличка.

"Кількість мешканців міста, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилась на 59 осіб. Серед них - 10 медиків. Три людини померли. Всього в столиці вже 48 летальних випадків", - йдеться в ньому.

Серед хворих:

  • 34 жінки у віці від 20 до 86 років
  • 22 чоловіки від 18 до 66 років
  • 2 дівчинки, яким 10 та 13 років і однорічний хлопчик.

В лікарні столиці госпіталізували 16 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу двоє киян. Всього коронавірус в столиці подолали 224 людини.

"Зазначу, що найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі - 15, у Солом'янському - 9", - підкреслив Кличко.

Коронавірус в Києві. Інфографіка: КМДАКоронавірус в Києві. Інфографіка: КМДА

Як повідомляли Українські Новини, у Києві всі інтернати перевірять на коронавірус.

Раніше у Дарницькому будинку-інтернаті відбувся спалах коронавірусу.

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