В Киеве за сутки в три раза увеличилось количество новых случаев коронавируса

Количество заболевших коронавирусом в Киеве 15 мая по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 153 человека до 2 221, умерших на 2 человека до 45.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"После зафиксированного очага заболевания в Дарницком доме-интернате для девочек статистика за минувшие сутки в столице - в плохом смысле впечатляющая. Количество жителей Киева, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирус, увеличилось на 153 человека. Среди них - 17 медиков. Умерли за минувшие сутки два человека", - написал он.

Кличко отметил, что среди заболевших 106 женщин в возрасте от 21 до 77 лет и 17 девочек - от 5 до 17 лет, 30 мужчин в возрасте от 19 до 68 лет.

"Более половины людей, у которых подтвердили заболевание - воспитанницы и работники Дарницкого дома-интерната для девочек", - добавил Кличко.

Мэр указал, что в больницы столицы госпитализировали 17 пациентов, выздоровели за минувшие сутки 22 человека.

Как защититься от коронавируса:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не касайтесь лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья

Как сообщали Українськi Новини, с понедельника Минздрав начнет тесты на антитела к коронавирусу.

Тем временем Украине четвертый день подряд растет количество новых зараженных коронавирусом.

