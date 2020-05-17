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17 травня 2020, неділя, 10:12 12 Доповнено
Медицина 2020-05-17T10:45:01+03:00
Українські Новини
В Україні після 4-денного зростання кількість нових заражених на коронавірус зменшилася

В Україні після 4-денного зростання кількість нових заражених на коронавірус зменшилася

Ярина Вацяк
МОЗ, Коронавірус, коронавірус в Україні, статистика коронавірусу
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

16 травня кількість виявлених випадків захворювання коронавірусною інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 433 до 18 291, кількість померлих від захворювання - на 17 осіб до 514 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків знизилася на 18%, кількість нових летальних випадків - на 19%.

Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Всього одужали 5 116 осіб, за добу одужали 210 осіб.

При цьому 16 травня показник нових хворих за добу став більшим, ніж осіб, які одужали - 433 проти 210.

Кількість нових випадків захворювання 16 травня становила 2,4% від загальної кількості захворілих на 15 травня.

Найбільше випадків інфікування виявлено в Чернівецькій області (2 694), в Києві (2 280) та Івано-Франківській області (1 210).

У Київській області зафіксовано 1 197 випадків коронавірусної інфекції, в Рівненській області - 1 126 випадків, в Тернопільській - 1 078, у Львівській - 1 019 в Закарпатській - 885, у Дніпропетровській - 837, в Харківській - 786, в Одеській - 746, у Вінницькій - 715, у Волинській - 615, в Житомирській - 546, в Кіровоградській - 443, у Запорізькій - 378 випадків.

372 випадки виявлено в Черкаській області, 264 випадки - в Полтавській області, 253 випадки - в Хмельницькій, 238 випадків - в Миколаївській, 167 випадків - в Херсонській, 162 випадки - в Сумській, 130 випадків - у Донецькій, 108 випадків - у Чернігівській і 42 випадки - в Луганській області.

Відповідно до опублікованого Кабміном плану виходу з карантину, перший етап виходу з карантину буде вводитися, якщо протягом 10 днів поспіль співвідношення зафіксованих випадків захворювання на коронавірус серед усіх хворих не змінюється або утримується в межах 5%.

Дані захворюваності коронавірусом за добу. Інфографіка: Центр громадського здоров'яДані захворюваності коронавірусом за добу. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Карта поширення коронавіруса в Україні. Карта: Центр громадського здоров'яКарта поширення коронавірусу в Україні. Карта: Центр громадського здоров'я

Також у Моз нагадали алгоритм дій при підозрі на коронавірус Covid-19.

Алгоритм дій при підозрі на коронавірусАлгоритм дій при підозрі на коронавірус. Інфографіка: МОЗ

Як повідомляли Українські Новини, станом на ранок 17 травня у світі зафіксовано 4 542 910 випадків зараження коронавірусом Covid-19, що на 92 876 інфікованих більше порівняно з даними на 16 травня.

З понеділка, 18 травня, Україна почне тестування на антитіла до коронавірусу.

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