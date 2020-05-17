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17 травня 2020, неділя, 08:21 88 Інфографіка
Світ 2020-05-17T10:45:02+03:00
Українські Новини
У світі кількість підтверджених випадків коронавірусу пішла на спад. Дані на 17 травня

У світі кількість підтверджених випадків коронавірусу пішла на спад. Дані на 17 травня

Ярина Вацяк
Коронавірус, Covid-19, Коронавірус в світі
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Станом на ранок 17 травня у світі кількість зафіксованих випадків за добу зменшилася на 6 048. Всього зафіксовано 4 542 910 випадків зараження на коронавірус Covid-19, що на 92 876 інфікованих більше порівняно з даними на 16 травня.

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса.

За добу від коронавірусу померли 4 116 осіб, всього в світі зафіксовано 311 821 летальних випадків.

Вилікувались від коронавірусу 1 693 685 людей у всьому світі.

Так лідерами за захворюваністю є США, Росія та Великобританія.

В США станом на 17 травня зафіксовано 1 467 884 випадків захворювання, що на 24 696 осіб більше, ніж 16 травня.

У Росії за добу захворіли 9 200 осіб, всього - 272 043.

У Великобританії захворіли 241 461 осіб, з них за минулу добу коронавірус підтвердили у 3 457 осіб.

На четвертому місці за захворюваністю в світі є Бразилія, де зафіксували 233 511 випадків коронавірусу.

На п'ятому місці Іспанія, де підтверджено 230 698 випадків Covid-19.

Італія за добу змістилася на сходинку нижче, у країні зафіксовано 224 760 випадків коронавірусу.

У разі підозри на коронавірус МОЗ рекомендує звернутися до свого сімейного лікаря або за номером телефону гарячої лінії у своєму регіоні.

Номери телефонівНомери телефонів "гарячої лінії" Моз

А також нагадали про правила, які допоможуть зменшити ризик зараження

Що робити, щоб не заразитися Covid-19Що робити, щоб не заразитися Covid-19

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю, 15 травня, у світі зареєстрували 4 443 986 випадків зараження коронавірусом, 1 588 502 з них одужали, 302 462 - померли.

У четвер, 14 травня, у світі зареєстровано 4 350 026 (87 975 за добу) випадків зараження коронавірусом, 1 551 911 з них одужали (58 461 за добу), 297 251 – померли (за добу - 5290).

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