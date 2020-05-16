От коронавируса погибли более 300 тыс. человек по всему миру. За сутки 100 тыс. новых инфицированных

По состоянию на утро 16 мая в мире зафиксировано 4 542 910 случаев заражения коронавирусом, что на 98 924 инфицированных больше по сравнению с данными на 15 мая. Всего скончались 307 705 человек. Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам.

Согласно данным, на первом месте по заболеваемости находятся США, где 1 443 188 случаев коронавируса, среди них 87 559 летальных. Вылечились 250 747 человек.

На втором месте по заболеваемости коронавирусом остается Россия с 262 843 случаями COVID-19, скончались 2 418 человек, вылечились - 58 226.

Третья по заболеваемости Великобритания, где коронавирусом заразились 238 004 человека, умерли 34 078, вылечились - 1 049.

На четвертом месте находится Испания, здесь 230 183 случая COVID-19, из них 27 459 летальных, выздоровели 144 783 человека.

Италия остается на пятом месте по заболеваемости коронавирусом с 228 885 случаями заболевания, 31 610 летальный, вылечились 120 205 человек.

Как защититься от коронавируса:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не касайтесь лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья

Как сообщали Українські Новини, Украина с понедельника начнет тестирование на антитела к коронавирусу.

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