підписатися на розсилку
26.5 26.85
28.5 29
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Єрмак заявив, що Україна виконала всі умови МВФ для нової програми співпраці
16 травня 2020, субота, 16:38 8
Економіка 2020-05-16T18:30:02+03:00
Українські Новини
Єрмак заявив, що Україна виконала всі умови МВФ для нової програми співпраці

Єрмак заявив, що Україна виконала всі умови МВФ для нової програми співпраці

Ольга Фандорина
МВФ, Транш, Програма, Співпраця з МВФ
МВФ. Фото: glavcom.ua
МВФ. Фото: glavcom.ua

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначає повне виконання Україною всіх умов Міжнародного валютного фонду (МВФ) для нової програми співпраці.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби глави держави за результатами зустрічі Єрмака з послами країн "Великої сімки" (США, Канада, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія, Японія) і главою представництва Європейського Союзу в Україні, передають Українські Новини.

"Нарешті Верховна Рада прийняла в цілому закон про банківську діяльність. І сьогодні ми говоримо про те, що Україна повністю виконала всі умови, необхідні для укладення нової програми з МВФ", - сказав він.

Єрмак зазначив, що були виконані умови для повної, а не скороченої програми співпраці.

Керівник Офісу Президента висловив подяку дипломатичним представникам G7 і Євросоюзу за сприяння і підтримку, які мала українська влада під час роботи над зазначеним законом.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство фінансів розраховує отримати перший транш від МВФ 1,75 млрд доларів до кінця травня.

Верховна Рада 13 травня прийняла законопроект, який забороняє повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

У січні 2020 року Національний банк прогнозував зростання ВВП 3,5% в 2020 році, а також прогнозував, що протягом більшої частини 2020 інфляція буде перебувати нижче цільового діапазону 5% ± 1 п. п.

 

Більше новин про: МВФ Транш Програма Співпраця з МВФ

У Києві за добу в три рази збільшилася кількість нових випадків коронавірусу
З понеділка МОЗ почне тести на антитіла до коронавірусу
Новини
Книгу про Ольгу Кобилянську проілюстрували фото письменниці Марко Вовчок. Фото: facebook.com/oksana.zabuzhko
Українське видавництво на обкладинку творів Ольги Кобилянської помістило Марка Вовчка 17:40
Єрмак заявив, що Україна виконала всі умови МВФ для нової програми співпраці 16:38
Українці стали активніше шукати роботу, а кількість вакансій зменшилася 16:06
Сергій Сивохо. Фото: Facebook/ Сергій Сивохо
Сивохо заявив, що українські війська займалися мародерством на Донбасі 15:35
Рекомендований МОН підручник встановив, що білоруси – не слов'яни, а французи, іспанці і євреї, ймовірно, вийшли з Галичини 14:31
більше новин
СБУ звільнила підозрюваного у держзраді генерал-майора Шайтанова 10:08
Кернес запросив Джека Ма у "Екополіс ХТЗ" Ярославського 10:05
"Укравтодор" може очолити запорізький губернатор Віталій Туринок, - ЗМІ 10:09
У центрі Києва пройшов мітинг з вимогою справедливого покарання для Микитася, - ЗМІ 18:26
З 2017 року ситуація на тютюновому ринку погіршилася, - ЗМІ 09:31
більше новин
Банківський закон – антиконституційний і призведе до масових звернень колишніх власників до ЄСПЛ, - адвокат Дульський 13:20
Цифровізація освіти: розробку юного киянина реалізовано в столичному ліцеї 13:57
За рік президентства Зеленського державні посади займали більш 30 "кварталівців". Список 14:50
Кабмін заборонив в карантин публікувати статистику смертей у Львівській області 12:57 Документ
Коронавірус. Фото: pixabay.com
У Дарницькому будинку-інтернаті стався спалах коронавірусу, - Кличко 15:36
більше новин
В Україні четвертий день поспіль зростає кількість нових заражених коронавірусом
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok