Єрмак заявив, що Україна виконала всі умови МВФ для нової програми співпраці

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначає повне виконання Україною всіх умов Міжнародного валютного фонду (МВФ) для нової програми співпраці.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби глави держави за результатами зустрічі Єрмака з послами країн "Великої сімки" (США, Канада, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія, Японія) і главою представництва Європейського Союзу в Україні, передають Українські Новини.

"Нарешті Верховна Рада прийняла в цілому закон про банківську діяльність. І сьогодні ми говоримо про те, що Україна повністю виконала всі умови, необхідні для укладення нової програми з МВФ", - сказав він.

Єрмак зазначив, що були виконані умови для повної, а не скороченої програми співпраці.

Керівник Офісу Президента висловив подяку дипломатичним представникам G7 і Євросоюзу за сприяння і підтримку, які мала українська влада під час роботи над зазначеним законом.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство фінансів розраховує отримати перший транш від МВФ 1,75 млрд доларів до кінця травня.

Верховна Рада 13 травня прийняла законопроект, який забороняє повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

У січні 2020 року Національний банк прогнозував зростання ВВП 3,5% в 2020 році, а також прогнозував, що протягом більшої частини 2020 інфляція буде перебувати нижче цільового діапазону 5% ± 1 п. п.