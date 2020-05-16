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16 травня 2020, субота, 12:30 41 Інфографіка
Суспільство 2020-05-16T14:45:03+03:00
Українські Новини
У Києві за добу в три рази збільшилася кількість нових випадків коронавірусу

У Києві за добу в три рази збільшилася кількість нових випадків коронавірусу

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Спалах коронавірусу, коронавірус в Києві
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Кількість хворих на коронавірус в Києві 15 травня порівняно з попередньою добою збільшилася на 153 людини до 2 221, померлих на 2 людини до 45.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Після зафіксованого вогнища захворювання у Дарницькому будинку-інтернаті для дівчаток статистика за минулу добу в столиці - в поганому сенсі вражаюча. Кількість жителів Києва, у яких лабораторно підтвердили захворювання коронавірус, збільшилося на 153 людини. Серед них - 17 медиків. Померли за минулу добу дві людини", - написав він.

Кличко зазначив, що серед хворих 106 жінок у віці від 21 до 77 років і 17 дівчаток - від 5 до 17 років, 30 чоловіків у віці від 19 до 68 років.

"Більше половини людей, у яких підтвердили захворювання - вихованки і працівники Дарницького будинку-інтернату для дівчаток", - додав Кличко.

Мер зазначив, що в лікарні столиці госпіталізували 17 пацієнтів, які одужали за минулу добу 22 людини.

Як захиститися від коронавірусу:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся особи, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавіруса. Інфографіка: Центр громадського здоров'яЯк захиститися від коронавірусу. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Як повідомляли Українські Новини, з понеділка МОЗ почне тести на антитіла до коронавірусу.

Тим часом Україні четвертий день поспіль зростає кількість нових заражених коронавірусом.

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