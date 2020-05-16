З понеділка МОЗ почне тести на антитіла до коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я має намір почати тестування на антитіла до коронавірусу, яким у світі заразилися вже 4,5 млн осіб, методом імуноферментного аналізу (ІФА) з 18 травня.

Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"Розроблений механізм тестування, коло осіб, спосіб тестування... В понеділок буде підписаний наказ МОЗ про проведення в Україні ІФА-тестування громадян. У нас є українські тест-системи для ІФА-тестування (компанії "Диапром"), що знаходяться на завершальній стадії випробування, є зарубіжні тести компанії "ЛяРош", сертифіковані в Європі, а також американські... Ми вважаємо можливим їх використовувати. Думаю, що наступного тижня ми почнемо впроваджувати ІФА-тести", - сказав він.

Раніше стало стало відомо, що МОЗ має намір затвердити алгоритм проведення ІФА-тестування до 15 травня.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні четвертий день поспіль зростає кількість нових заражених коронавірусом.

Тим часом у Києві в Дарницькому будинку-інтернаті зареєстровано 81 випадок коронавірусу.