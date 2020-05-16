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16 травня 2020, субота, 10:30 12
Політика 2020-05-16T11:30:01+03:00
Українські Новини
У Києві всі інтернати перевірять на коронавірус

У Києві всі інтернати перевірять на коронавірус

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Києві, Коронавірус в інтернаті
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

У Києві після спалаху коронавірусу у Дарницькому будинку-інтернаті перевірять на COVID-19 вихованців та персонал усіх інтернатів столиці. Про це йдеться у повідомленні КМДА з посиланням на заступника мера Києва Віталія Кличка Марину Хонду.

Так, повідомляється, що зараз на в'їзді на територію Дарницького інтернату чергують рятувальники і поліція.

"У Дарницькому будинку-інтернаті відбувся спалах коронавірусної інфекції. Лабораторно підтверджений 81 випадок: 53 вихованки та 28 працівників. Зараз заклад закрито на карантин. На в'їзді на територію чергують рятувальники і поліція. У зв'язку з цим мер доручив перевірити інші інтернатні заклади міста, яких лише в Києві вісім. Зараз підозр на захворювання в інших установах немає", - зазначила Хонда.

За її словами, перевірка спільно з головним управлінням Держпродспоживслужби в Києві розпочнеться 16 травня. Всі підопічні та персонал установ будуть протестовані на коронавірусну інфекцію.

На сьогодні в інтернатах столиці знаходяться 2108 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві другий день поспіль зростає кількість нових випадків коронавірусу.

Тим часом у світі за добу майже 100 тис. нових випадків коронавірусу.

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