В Україні четвертий день поспіль зростає кількість нових заражених коронавірусом

В Україні за добу зафіксували 528 нових випадків коронавірусу порівняно з 15 травня. Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини. Так, повідомляється, що в Україні зафіксовано всього 17 858 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За даними ЦОЗ, станом на 9:00 16 травня в Україні 17858 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 497 летальних, 4906 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 528 нових випадків. Зараз коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 700 випадків; Волинська область - 599 випадків; Дніпропетровська область - 806 випадків; Донецька область - 121 випадок; Житомирська область - 540 випадків; Закарпатська область - 858 випадків; Запорізька область - 365 випадків; Івано-Франківська область - 1200 випадків; Кіровоградська область - 441 випадок; м. Київ - 2221 випадок; Київська область - 1143 випадку; Львівська область - 969 випадків; Луганська область - 42 випадки; Миколаївська область - 236 випадків; Одеська область - 734 випадку; Полтавська область - 263 випадку; Рівненська область - 1104 випадку; Сумська область - 161 випадок; Тернопільська область - 1065 випадків; Харківська область - 773 випадку; Херсонська область - 167 випадків; Хмельницька область - 235 випадків; Чернівецька область - 2647 випадків; Черкаська область - 363 випадку; Чернігівська область - 105 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 16 травня 2020 у Центр надійшло 1196 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 45038 повідомлень про підозру на COVID-19. Як захиститися від коронавірусу: Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра. Не торкайтеся особи, у тому числі очей, носа і рота. Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця. У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря. Як захиститися від коронавірусу. Інфографіка: Центр громадського здоров'я Як повідомляли Українські Новини, Україна з понеділка почне тестування на антитіла до коронавірусу. Тим часом у Києві в Дарницькому будинку-інтернаті зареєстровано 81 випадок коронавірусу.