підписатися на розсилку
26.5 26.85
28.5 29
˟
16 травня 2020, субота, 09:40 15 Інфографіка
Суспільство 2020-05-16T10:30:02+03:00
Українські Новини
В Україні четвертий день поспіль зростає кількість нових заражених коронавірусом

В Україні четвертий день поспіль зростає кількість нових заражених коронавірусом

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, коронавірус в Чернівцях
Коронавірус
Коронавірус

В Україні за добу зафіксували 528 нових випадків коронавірусу порівняно з 15 травня. Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини.

Так, повідомляється, що в Україні зафіксовано всього 17 858 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За даними ЦОЗ, станом на 9:00 16 травня в Україні 17858 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 497 летальних, 4906 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 528 нових випадків.

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область - 700 випадків;
  • Волинська область - 599 випадків;
  • Дніпропетровська область - 806 випадків;
  • Донецька область - 121 випадок;
  • Житомирська область - 540 випадків;
  • Закарпатська область - 858 випадків;
  • Запорізька область - 365 випадків;
  • Івано-Франківська область - 1200 випадків;
  • Кіровоградська область - 441 випадок;
  • м. Київ - 2221 випадок;
  • Київська область - 1143 випадку;
  • Львівська область - 969 випадків;
  • Луганська область - 42 випадки;
  • Миколаївська область - 236 випадків;
  • Одеська область - 734 випадку;
  • Полтавська область - 263 випадку;
  • Рівненська область - 1104 випадку;
  • Сумська область - 161 випадок;
  • Тернопільська область - 1065 випадків;
  • Харківська область - 773 випадку;
  • Херсонська область - 167 випадків;
  • Хмельницька область - 235 випадків;
  • Чернівецька область - 2647 випадків;
  • Черкаська область - 363 випадку;
  • Чернігівська область - 105 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 16 травня 2020 у Центр надійшло 1196 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 45038 повідомлень про підозру на COVID-19.

Як захиститися від коронавірусу:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся особи, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавіруса. Інфографіка: Центр громадського здоров'яЯк захиститися від коронавірусу. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Як повідомляли Українські Новини, Україна з понеділка почне тестування на антитіла до коронавірусу.

Тим часом у Києві в Дарницькому будинку-інтернаті зареєстровано 81 випадок коронавірусу.

Більше новин про: Коронавірус коронавірус в Україні Епідемія коронавірусу коронавірус в Чернівцях

Світовий банк виділив $135 млн на українську медиц...
Кількість нових випадків коронавірусу зростає трет...
Після дводенного падіння кількість нових випадків ...
Україна 65-й день на карантині. До закінчення зали...
В Україні четвертий день поспіль зростає кількість нових заражених коронавірусом
Світовий банк виділив $135 млн на українську медицину і боротьбу з коронавірусом
Новини
У Києві всі інтернати перевірять на коронавірус 10:30
Журналісти виявили "таємний" маєток Баканова під Києвом з власним озером та парком 10:05
В Україні четвертий день поспіль зростає кількість нових заражених коронавірусом 09:40 Інфографіка
Світовий банк виділив $135 млн на українську медицину і боротьбу з коронавірусом 09:15
Від коронавірусу загинули понад 300 тис. осіб по всьому світу. За добу 100 тис. нових інфікованих 08:50 Карта
більше новин
У ЦВК нарахували по 300 тис. гривень зарплати за квітень попри обіцянку Зеленського 12:42 Документ
Кернес запросив Джека Ма у "Екополіс ХТЗ" Ярославського 10:05
СБУ звільнила підозрюваного у держзраді генерал-майора Шайтанова 10:08
В "Екополісі ХТЗ" Ярославського оселиться китайська інноваційна корпорація ZTE 16:56
У центрі Києва пройшов мітинг з вимогою справедливого покарання для Микитася, - ЗМІ 18:26
більше новин
У ЦВК нарахували по 300 тис. гривень зарплати за квітень попри обіцянку Зеленського 12:42 Документ
Банківський закон – антиконституційний і призведе до масових звернень колишніх власників до ЄСПЛ, - адвокат Дульський 13:20
Цифровізація освіти: розробку юного киянина реалізовано в столичному ліцеї 13:57
Минула влада "дискредитувала дії мільйонів віруючих українців", – Трофімов 13:31
За рік президентства Зеленського державні посади займали більш 30 "кварталівців". Список 14:50
більше новин
Від коронавірусу загинули понад 300 тис. осіб по всьому світу. За добу 100 тис. нових інфікованих
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok