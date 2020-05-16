В Україні четвертий день поспіль зростає кількість нових заражених коронавірусом

В Україні за добу зафіксували 528 нових випадків коронавірусу порівняно з 15 травня. Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини.

Так, повідомляється, що в Україні зафіксовано всього 17 858 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За даними ЦОЗ, станом на 9:00 16 травня в Україні 17858 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 497 летальних, 4906 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 528 нових випадків.

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 700 випадків;

Волинська область - 599 випадків;

Дніпропетровська область - 806 випадків;

Донецька область - 121 випадок;

Житомирська область - 540 випадків;

Закарпатська область - 858 випадків;

Запорізька область - 365 випадків;

Івано-Франківська область - 1200 випадків;

Кіровоградська область - 441 випадок;

м. Київ - 2221 випадок;

Київська область - 1143 випадку;

Львівська область - 969 випадків;

Луганська область - 42 випадки;

Миколаївська область - 236 випадків;

Одеська область - 734 випадку;

Полтавська область - 263 випадку;

Рівненська область - 1104 випадку;

Сумська область - 161 випадок;

Тернопільська область - 1065 випадків;

Харківська область - 773 випадку;

Херсонська область - 167 випадків;

Хмельницька область - 235 випадків;

Чернівецька область - 2647 випадків;

Черкаська область - 363 випадку;

Чернігівська область - 105 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 16 травня 2020 у Центр надійшло 1196 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 45038 повідомлень про підозру на COVID-19.

Як захиститися від коронавірусу:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся особи, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавірусу. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Як повідомляли Українські Новини, Україна з понеділка почне тестування на антитіла до коронавірусу.

Тим часом у Києві в Дарницькому будинку-інтернаті зареєстровано 81 випадок коронавірусу.