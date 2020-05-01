Семьям с низким уровнем дохода в Украине Всемирный банк решил выделить $150 млн

Совет директоров Всемирного банка утвердил дополнительное финансирование в размере 150 млн долларов в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины" с целью расширения и совершенствования социальной помощи семьям с низким уровнем дохода после того, как спрогнозировал инфляцию и ВВП в Украине в 2020.

Об этом говорится в сообщении ВБ, передают Українські Новини.

Согласно сообщению, в рамках дополнительного финансирования 50 млн долларов будут направлены на мероприятия по борьбе с распространением пандемии COVID-19 (коронавируса), при этом данные средства помогут увеличить размер и ускорить выплату помощи в рамках программы государственной социальной помощи малообеспеченным семьям и программы жилищных субсидий.

Единовременные выплаты будут также предоставляться пожилым людям и получателям социальной помощи в связи с инвалидностью.

"Тысячи украинских семей уже имеют сложности с оплатой коммунальных услуг из-за потери доходов. Пенсионеры не могут позволить себе покупать даже самые необходимые лекарства и продукты питания из-за роста цен. Важно помочь этим людям путем ускорения социальных выплат и повышение их адресности", - отметил исполняющий обязанности директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Алекс Кремер.

Дополнительное финансирование будет также направлено на предоставление грантов на открытие малого бизнеса, используя опыт известного в Украине проекта "Рука помощи".

Согласно сообщению, такая финансовая помощь обеспечит поддержку бедному населению в получении новых навыков, в поиске работы или открытии собственного дела.

Как сообщали Українськi Новини, Всемирный банк намерен выделить Украине $135 млн для модернизации сектора здравоохранения.

Также Всемирный банк подсчитал, как коронавирус отразится на денежных переводах от заробитчан.