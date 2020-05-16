Від коронавірусу загинули понад 300 тис. осіб по всьому світу. За добу 100 тис. нових інфікованих

Станом на ранок 16 травня у світі зафіксовано 4 542 910 випадків зараження коронавірусом, що на 98 924 інфікованих більше порівняно з даними на 15 травня. Всього померли 307 705 осіб. Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнам.

Згідно з даними, на першому місці по захворюваності перебувають США, де 1 443 188 випадків коронавірусу, серед них 87 559 летальних. Вилікувались 250 747 осіб.

На другому місці по захворюваності коронавірусом залишається Росія з 262 843 випадками COVID-19, померли 2 418 чоловік, вилікувались - 58 226.

Третя за захворюваністю Великобританія, де коронавірусом заразилися 238 004 людини, померли 34 078, вилікувались - 1 049.

На четвертому місці знаходиться Іспанія, тут 230 183 випадки COVID-19, з них 27 459 летальних, одужали 144 783 людини.

Італія залишається на п'ятому місці за захворюваністю на коронавірус з 228 885 випадками захворювання, 31 610 летальний, вилікувались 120 205 осіб.

Як захиститися від коронавірусу:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся особи, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавірусу. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Як повідомляли Українські Новини, Україна з понеділка почне тестування на антитіла до коронавирусу.

Тим часом у Києві в Дарницькому будинку-інтернаті зареєстровано 81 випадок коронавірусу.