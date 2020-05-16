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  • Від коронавірусу загинули понад 300 тис. осіб по всьому світу. За добу 100 тис. нових інфікованих
16 травня 2020, субота, 08:50 20 Карта
Світ 2020-05-16T10:45:02+03:00
Українські Новини
Від коронавірусу загинули понад 300 тис. осіб по всьому світу. За добу 100 тис. нових інфікованих

Від коронавірусу загинули понад 300 тис. осіб по всьому світу. За добу 100 тис. нових інфікованих

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Італії, Коронавірус в США, коронавірус у світі, коронавірус в Росії
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Станом на ранок 16 травня у світі зафіксовано 4 542 910 випадків зараження коронавірусом, що на 98 924 інфікованих більше порівняно з даними на 15 травня. Всього померли 307 705 осіб. Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнам.

Згідно з даними, на першому місці по захворюваності перебувають США, де 1 443 188 випадків коронавірусу, серед них 87 559 летальних. Вилікувались 250 747 осіб.

На другому місці по захворюваності коронавірусом залишається Росія з 262 843 випадками COVID-19, померли 2 418 чоловік, вилікувались - 58 226.

Третя за захворюваністю Великобританія, де коронавірусом заразилися 238 004 людини, померли 34 078, вилікувались - 1 049.

На четвертому місці знаходиться Іспанія, тут 230 183 випадки COVID-19, з них 27 459 летальних, одужали 144 783 людини.

Італія залишається на п'ятому місці за захворюваністю на коронавірус з 228 885 випадками захворювання, 31 610 летальний, вилікувались 120 205 осіб.

Як захиститися від коронавірусу:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся особи, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавіруса. Інфографіка: Центр громадського здоров'яЯк захиститися від коронавірусу. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Як повідомляли Українські Новини, Україна з понеділка почне тестування на антитіла до коронавирусу.

Тим часом у Києві в Дарницькому будинку-інтернаті зареєстровано 81 випадок коронавірусу.

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