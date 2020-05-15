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15 травня 2020, пʼятниця, 20:50 6
Президент 2020-05-15T23:30:02+03:00
Українські Новини
Україна продовжила санкції проти російського розробника бухгалтерських програм "1С"

Україна продовжила санкції проти російського розробника бухгалтерських програм "1С"

Кира Молчанова
Володимир Зеленський, Санкції проти Росії, Санкції
Програма
Програма "1С" потрапила під українські санкції. Фото: 1s-franch.ru

Схвалений Президентом Володимиром Зеленським санкційний список включені 377 фізичних осіб. Крім того, Україна продовжила санкції у відношенні ТОВ "1С" (Росія) на 3 роки, проти ТОВ "Софтлайн Груп" і 16 представництв в Україні корпорації "Парус" (Росія) - на 1 рік.

Про це йдеться в указі Президента №184/2020 від 14 травня, передають Українські Новини.

Згідно йому, Зеленський схвалив продовження на 3 роки санкцій щодо російської "1С".

Також були продовжені санкції щодо компаній "Корпорація Парус" (Москва), "Парус-Бюджет" (Київ), "Парус-Україна" (Київ), "Парус-Захід" (Чернівці), "Парус-Тернопіль" (Київ), "Парус-Дніпро" (Дніпро), "Парус-Донбас" (Донецьк), "Парус-Запоріжжя" (Запоріжжя), "Парус-Харків" (Харків), "Парус-Плюс" (Херсон), "Парус-1" (Сімферополь), "Парус-Десна" (Чернігів), "Парус-Житомир" (Житомир), "Парус-Рівне" (Рівне), "Парус-Кіровоград" (Стрий) і "Парус-Таврія" (Запоріжжя) на 1 рік.

Крім того, на 1 рік були продовжені санкції у відношенні постачальника ІТ-рішень і сервісів компанії "Софтлайн Груп".

Санкції включають в себе блокування активів, обмеження торговельних операцій, запобігання виведення капіталу з України, припинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, обмеження/припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж, заборона на здійснення держзакупівель, припинення видачі дозволів на ввезення/вивезення валюти та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими нерезидентами, і заборона на передачу технологій і прав на об'єкти права інтелектуальної власності.

Корпорація "Парус" є одним з найбільших в Росії розробників автоматизованих інформаційно-аналітичних систем для сектора державного та муніципального управління, а також для бізнесу.

В Україні працює з 1991 року, налічує 28 представництв, розробляє програмне забезпечення для управління підприємством і державними установами та організаціями.

Фірма "1С" засновано в 1991 році і спеціалізується на розробці, дистрибуції, виданні та підтримки комп'ютерних програм ділового і домашнього призначення.

"Софтлайн Груп" є глобальним постачальником ІТ-рішень і сервісів, працює на ринках Східної Європи, Америки та Азії.

Компанія пропонує комплексні технологічні рішення, хмари, програмне та апаратне забезпечення і широкий спектр ІТ-послуг.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський зняв санкції з внучки Беніто Муссоліні.

Президент зняв санкції з бізнесмена Олексія Федоричева.

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