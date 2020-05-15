Україна продовжила санкції проти російського розробника бухгалтерських програм "1С"

Схвалений Президентом Володимиром Зеленським санкційний список включені 377 фізичних осіб. Крім того, Україна продовжила санкції у відношенні ТОВ "1С" (Росія) на 3 роки, проти ТОВ "Софтлайн Груп" і 16 представництв в Україні корпорації "Парус" (Росія) - на 1 рік.

Про це йдеться в указі Президента №184/2020 від 14 травня, передають Українські Новини.

Згідно йому, Зеленський схвалив продовження на 3 роки санкцій щодо російської "1С".

Також були продовжені санкції щодо компаній "Корпорація Парус" (Москва), "Парус-Бюджет" (Київ), "Парус-Україна" (Київ), "Парус-Захід" (Чернівці), "Парус-Тернопіль" (Київ), "Парус-Дніпро" (Дніпро), "Парус-Донбас" (Донецьк), "Парус-Запоріжжя" (Запоріжжя), "Парус-Харків" (Харків), "Парус-Плюс" (Херсон), "Парус-1" (Сімферополь), "Парус-Десна" (Чернігів), "Парус-Житомир" (Житомир), "Парус-Рівне" (Рівне), "Парус-Кіровоград" (Стрий) і "Парус-Таврія" (Запоріжжя) на 1 рік.

Крім того, на 1 рік були продовжені санкції у відношенні постачальника ІТ-рішень і сервісів компанії "Софтлайн Груп".

Санкції включають в себе блокування активів, обмеження торговельних операцій, запобігання виведення капіталу з України, припинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, обмеження/припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж, заборона на здійснення держзакупівель, припинення видачі дозволів на ввезення/вивезення валюти та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими нерезидентами, і заборона на передачу технологій і прав на об'єкти права інтелектуальної власності.

Корпорація "Парус" є одним з найбільших в Росії розробників автоматизованих інформаційно-аналітичних систем для сектора державного та муніципального управління, а також для бізнесу.

В Україні працює з 1991 року, налічує 28 представництв, розробляє програмне забезпечення для управління підприємством і державними установами та організаціями.

Фірма "1С" засновано в 1991 році і спеціалізується на розробці, дистрибуції, виданні та підтримки комп'ютерних програм ділового і домашнього призначення.

"Софтлайн Груп" є глобальним постачальником ІТ-рішень і сервісів, працює на ринках Східної Європи, Америки та Азії.

Компанія пропонує комплексні технологічні рішення, хмари, програмне та апаратне забезпечення і широкий спектр ІТ-послуг.

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