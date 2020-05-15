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15 травня 2020, пʼятниця, 20:13 5
Силові структури 2020-05-15T20:30:02+03:00
Українські Новини
Поліція відкрила справу через спалах коронавірусу в Дарницькому будинку-інтернаті

Поліція відкрила справу через спалах коронавірусу в Дарницькому будинку-інтернаті

Валерия Драгомирова
Київ, Кримінальна справа, Дарницький будинок-інтернат
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Слідчі Дарницького управління поліції почали кримінальне провадження за фактом спалаху коронавірусу у Дарницькому будинку-інтернаті.

Про це йдеться в повідомленні поліції Києва, передають Українські Новини.

В Дарницьке управління поліції надійшло повідомлення про те, що у будинку-інтернаті після проведення ПЛР-тестів виявлено захворювання на коронавірус у вихованців та персоналу установи.

"Зібрані матеріали за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до восьми років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

На місці події правоохоронці забезпечують охорону закладу і контролюють режим пропуску з дотриманням карантинних вимог.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві другий день поспіль зростає кількість нових випадків коронавірусу.

Крім того, в Україні кількість нових випадків коронавірусу зростає третій день поспіль.

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