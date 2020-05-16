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16 травня 2020, субота, 08:00 7
Економіка 2020-05-16T08:30:02+03:00
Українські Новини
Після карантину можуть закритися окремі книжкові магазини, - видавництво

Після карантину можуть закритися окремі книжкові магазини, - видавництво

Елена Литвин
Карантин, збитки від коронавіруса, книгарня, закриття магазинів
Книги. Фото: pixabay
Книги. Фото: pixabay

Одне з найбільших в Україні видавництв "Фоліо" (Харків) вважає, що після виходу з карантину окремі книжкові магазини можуть закритися, оскільки мають великі борги перед видавництвами.

Про це Українським Новинам повідомив генеральний директор видавництва Олександр Красовицький.

"Після закінчення карантину головна проблема в тому, що будуть вмирати книжкові магазини по всій країні і залишати нас з боргами, проблемно буде отримувати повернення від них", - сказав він.

Красовицький зазначив, що з-за боргів магазинів перед його видавництвом воно недоотримує близько 70-80% запланованого доходу.

На його думку, влада може надати фінансову допомогу таким магазинах, або безвідсоткові кредити на виплату зарплат та утримання приміщень.

В той же час Красовицький заявив, що в період карантину зростання продажів книг становив 5-7% в тиждень, при цьому через власну доставку реалізується тільки 5% книг, в основному продажі здійснюються через онлайн-магазини.

"Я бачу, що щотижня продається близько 1,5 тис. різних найменувань, покупці беруть все", - прокоментував він.

Структура видавництва включає в себе власні магазини і друкарню, таким чином "Фоліо" мінімізує ризики з затримкою виходу тиражу, оскільки 80% книжок друкується на своєму підприємстві.

Видавництво було засноване у 1991 році Олександром Красовицьким.

В 2019 році "Фоліо" випустило 512 найменувань книг загальним тиражем 624 768 примірників.

Як повідомляли Українські Новини, експерти вважають, що після карантину можуть не відкритися 5-10% ресторанів.

В той же час у Києві можуть повернути карантинні обмеження в разі спалаху коронавіруса.

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