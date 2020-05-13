Долги книжных магазинов, рост онлайн-продаж, стабильная печать: как украинские издательства пережили карантин

Украинские издательства после введения карантина также вынужденно перешли в онлайн-режим работы, насколько это возможно, ведь печатать книги через Интернет еще не научились. Они отмечают, что в целом их деятельность подстроилась под новые условия, хотя были определенные сложности.

Так, редактор издательства "Комора" Алла Костовская рассказала Українським Новинам, что в начале карантина предприятие приостановило работу и в течение недели была закрыта опция приобретения книг через сайт.

"Впрочем, редакции удалось перестроиться на дистанционный режим работы и продолжить работать над запланированными проектами, хотя и в несколько замедленном темпе. После недельной паузы мы восстановили работу сайта и даже запустили скидки почти на весь ассортимент", - прокомментировала она.

В свою очередь пресс-служба издательства "Основы" отметила, что единственным изменением в их работе стал переход на дистанционный режим и проведение совещаний через Zoom.

"Основы" объяснили, что при отсутствии физического магазина они только усилили акцент на работу в онлайне на период карантина.

Однако, по словам генерального директора издательства "Фолио" Александра Красовицкого, ему пришлось закрыть собственные магазины, при этом редакция перешла в домашний режим работы, а те, кому необходимо приходить в офис, делают это дважды в неделю.

Красовицкий объяснил, что его издательство может минимизировать возможные риски, связанные с выпуском тиражей, так как имеет собственную типографию.

"Типография работает в переменном режиме, но работает, выходят новые книги фактически ежедневно. 80% книг печатаем у себя. Если были проблемы с печатью на других типографиях, мы перенесли ее на свою", - сказал он.

Костовская отметила, что перед началом карантина "Комора" отправила в печать 3 книги, которые впоследствии поступили с определенной задержкой, обусловленной изменением режима работы типографии.

В частности, на книгу "Привычка писать" Екатерины Бабкиной была объявлена предпродажа и из-за карантина отправка была несколько отсрочена, но покупатели не отменяли заказ, хотя такая опция была предусмотрена.

На данный момент "Комора" готовит к печати еще 3 книги и учитывает возможность задержек.

В "Основах" рассказали, что не имеют проблем с выходом тиражей, поскольку в каждый проект закладывают экстра-время на печать.

Пресс-служба уточнила, что несколько проектов отсрочили еще на этапе до промо и анонсирования, потому что никто не знал, сколько продлится карантин и ограничения, но все ранее анонсированные проекты еще до карантина планируются без задержек.

Все собеседники агентства заявили, что реализация продукции только через онлайн-магазины их удовлетворяет и даже позволяет увеличивать продажи.

Так, Красовицкий поделился, что рост продаж "Фолио" в период карантина составляет 5-7% в неделю, при этом через их собственный онлайн-магазин продается 5% книг.

"Я вижу, что каждую неделю продается около 1,5 тыс. различных наименований, покупатели берут все", - подчеркнул он.

Однако, по словам Костовской, продажи "Коморы" на таких онлайн-магазинах, как Yakaboo и "Книгарня Є" остались в пределах докарантинного уровня, тогда как через сайт издательства выросли на 50%.

Она считает, что на такой результат повлияли акции и скидки, которые действуют в течение всего времени карантина.

В "Основах" признались, что ситуация с полным закрытием магазинов на время карантина повлияла на продажи и они ждут открытия.

"Конечно, когда книжные магазины физически закрыты - мы чувствуем дискомфорт и неуверенность относительно продаж, но должны сказать, что наши два основных партнера в Украине - "Книгарня Є" и Yakaboo - замечательно переняли продажи в онлайне", - пояснила пресс-служба издательства.

"Фолио" и "Комора" не увидели изменения в читательских вкусах и заказах на время карантина, а "Основы" отметили уменьшение спроса на книги из серии Awesome, которые помогают иностранцам познакомиться с Украиной, что связывают с прекращением туризма.

Также "Основы" заметили повышенный интерес к фотокнигам издательства, на которые раньше, по их мнению, люди не имели достаточно времени.

Кроме того, Костовская отметила, что в издательство все чаще обращаются с вопросами об электронных версиях книг, но они их пока не выпускают.

Наибольшая проблема, по мнению Красовицкого, возникает из-за невозможности традиционных книжных магазинов работать в условиях карантина, в связи с чем у них появляются большие долги перед издательствами.

"Все, кто был должен из магазинов, перестали платить, фактически платят только онлайн и те, кто занимаются библиотечными тендерами. Мы недополучаем сейчас где-то 78-80% от запланированного дохода", - прокомментировал гендиректор "Фолио".

В "Коморе" также заявили, что акции, скидки, флешмобы и усиление сотрудничества с онлайн-магазинами не компенсирует полностью потерь от продажи в физических магазинах, но позволяет не останавливаться и продолжать работу над новыми проектами.

Костовская рассказала, что издательство прогнозирует спад продаж как в интернете, так и в физических магазинах после отмены карантина по сравнению с докарантинним периодом.

"Многие читатели купили книги, пользуясь скидками, кто-то погрузится в работу, пытаясь наверстать упущенное время, а у кого-то после длительного сидения дома будут другие приоритетные расходы", - отметила редактор.

Ожидается, что продаваться преимущественно будут основные топовые книги и новинки, которые только поступят из типографии.

При этом из-за вынужденного замедление работы, отмены ряда запланированных событий и переноса книжных фестивалей у "Коморы" изменился издательский план и даты выхода некоторых книг пришлось подвинуть, а других - перенести на следующий год.

"Основы" также ждут кризиса, ведь докарантинная экономика после 11 мая моментально не вернется, а это будет долгий путь восстановления и изменений.

Красовицкий подчеркнул, что после окончания карантина будут "умирать" несетевые книжные магазины по всей стране и оставлять издательства с долгами, если государство не поддержит малый бизнес.

По его мнению, власти могут предоставить или разовую финансовую помощь, или беспроцентные кредиты на выплату зарплат и содержание помещений для магазинов.