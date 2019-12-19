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19 декабря 2019, четверг, 18:28 640
Интернет и IT 2019-12-19T19:00:02+02:00
Українські Новини
Полтавщина стала первой областью, подписавшей Меморандум об обеспечении покрытием 4G

Полтавщина стала первой областью, подписавшей Меморандум об обеспечении покрытием 4G

Павел Твердохлиб
Полтавская ОГА, Олег Синегубов, Vodafone Украина, Сергей Скрипников, Доступ в интернет, 4G
Олег Синегубов и Сергей Скрипников. Фото: пресс-служба
Олег Синегубов и Сергей Скрипников. Фото: пресс-служба

19 декабря 2019 года в Полтавской областной государственной администрации (ОГА) состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между Полтавской ОГА и компанией "Vodafone Украины" по воплощению программы интернетизации области. Таким образом, Полтавская область стала первой из всех областей Украины, подписавшей Меморандум о обеспечением покрытием 4G.

Об этом сообщила пресс-служба Полтавской ОГА.

Меморандум был подписан председателем Полтавской ОГА Олегом Синегубовым и заместителем генерального директора "Vodafone Украина", регион "Север" Сергеем Скрипниковым.

Сотрудничество предусматривает внедрение инновационных технологических решений на базе скоростного мобильного интернета в сети 3G и 4G в сферах социальной инфраструктуры области: образование, медицина, экология, безопасность и туризм.

"Хотим мы или нет, но направление диджитализации уже необратимо. Время требует от нас современных решений. Качественный Интернет - еще на сегодняшний день не прихоть, а требование жизни. Наша цель - обеспечить к 2022 году покрытие не менее 90% территории Полтавской области высокоскоростной Интернет-связью. Даже в самых отдаленных уголках области. Только так мы сможем постепенно реализовать запланированную программу по цифровой трансформации экономики "Цифровая страна в смартфоне". Граждане непосредственно почувствуют эти современные технологические решения на базе Интернет в системе транспорта, предоставления административных услуг, медицины, образования, безопасности, коммунального хозяйства и т.д.", - отметил председатель Полтавской ОГА Синегубов.

По словам заместителя генерального директора "Vodafone Украина", Полтавская область стала первой, кто подписал Меморандум об обеспечении покрытием 4G. "Люди почувствуют изменения, когда заработают программы "безопасный город", smart-транспорт, smart energy, e-medicine и другое", - сказал Скрипников.

Напомним, что интернетизация Полтавской области происходит в рамках подписанного 29 октября 2019 Кабинетом Министров Украины Меморандума об обеспечении покрытия 4G на 90% территории Украины.

Больше новостей о: Полтавская ОГА Олег Синегубов Vodafone Украина Сергей Скрипников Доступ в интернет 4G

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