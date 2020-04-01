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01 апреля 2020, среда, 10:58 294
Интернет и IT 2020-04-01T11:26:32+03:00
Українські Новини
Нагрузка на интернет из-за карантина резко возросло: как это повлияло на доступ к популярным сервисам

Нагрузка на интернет из-за карантина резко возросло: как это повлияло на доступ к популярным сервисам

Ярина Вацяк
Интернет, Карантин, Интернет-провайдеры
Работа. Фото: pixabay
Работа. Фото: pixabay

В то время, как карнатин в Украине могут продлить до середины мая, украинцы массово переходят на дистанционную работу и стали больше пользоваться интернетом, что вызвало увеличение нагрузки на сети телекоммуникационных операторов. По словам представителей украинских точек обмена трафиком, они увеличивают пропускную способность каналов по запросу провайдеров. И потенциал в Украине еще не исчерпан.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации на своей странице в Facebook.

"Карантин переориентировал почти все сферы жизнедеятельности человечества. В странах, где бушует пандемия, люди перешли на удаленную работу и стали больше пользоваться интернетом. А это означает увеличение нагрузки на сети телекоммуникационных операторов", - говорится в сообщении.

Компания Huawei показала динамику интернет-трафика в период карантина. Наиболее поражены государства (Китай, Италия, Испания, Германия, Великобритания, Франция) почувствовали заметный рост в объемах фиксированного трафика:

  • Испания - увеличение трафика почти на 40%
  • Италия - более 70% при значительном сосредоточении на онлайн-играх
  • Германия - незначительный рост в 16%
  • Великобритания - 20-30% прироста
  • Китай - 70% и более

Специалисты отмечали уменьшение скорости в конечных абонентов с ростом спроса на Netflix, онлайн-игры и YouTube в период карантина.

Поэтому сами стриминг платформы снизили качество потокового видео, чтобы избежать ухудшения пропускной способности сетей и предупредить невозможность их использования на территории ЕС во время карантина.

Netflix оптимизировал все форматы сервисов, с целью экономии пропускной способности сетей до 25%.

YouTube объявил, что услуга видеохостинга будет предоставляться с применением стандартного качества по умолчанию для всех пользователей в Европе в течение 30 последующих дней.

Напомним, Facebook и Instagram будет проверять посты украинцев на фейки и понижать в выдаче в случае их обнаружения.

Ранее СБУ нашла 79 российских "киберактивистов", которые распространяли фейки о коронавирусе

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